Claire Messud: «Crecer es darse cuenta de lo poco que sabes» La escritora norteamericana publica la novela de formación 'La niña en llamas' Lunes, 5 noviembre 2018

En la literatura anglosajona, las novelas de formación son un género en sí mismo. Con 'El guardián entre el centeno' como ejemplo clásico, los libros que relatan el paso de la adolescencia a la edad adulta siempre han tenido una gran acogida. El último en unirse a este grupo es 'La niña en llamas' (Galaxia Gutenberg), de la escritora norteamericana Claire Messud, que narra la historia de dos amigas, Julia Robertson y Cassie Burnes, cuyos caminos se separan tras una infancia en la que eran inseparables en Royston, el pequeño pueblo del Estado de Massachusetts donde se criaron.

«Nadie conoce la historia completa de una vida», explica Messud, «pero de los 11 a los 15 años uno empieza a darse cuenta de quién es». Eso les ocurre a Julia y a Cassie: partiendo de una base diferente (la primera es cautelosa y obediente, la segunda es más expansiva), ambas reflexionan sobre su futuro en el pueblo y sus sueños de convertirse en estrellas del rock en la gran ciudad. Eso sí, las decisiones que van tomando en sus vidas las van llevando a situaciones diferentes. «También tiene algo de 'El Gran Gatsby', en el sentido de exaltación de la amistad», afirma la escritora.

«Crecer es darse cuenta de lo poco que sabes», cuenta la escritora estadounidense, que pasó sus primeros años en Australia y luego se trasladó a Canadá. «Escribir este libro ha supuesto un gran reto para mí», explica Messud, que ha contado con la ayuda de su hija para pulir los diálogos y también para acercarse a la mente de los personajes.

Messud consiguió que su novela 'Los hijos del emperador' fuera el libro del año para The New York Times, Los Angeles Times y el Washington Post. Su primera novela, 'When the World Was Steady', y la recopilación de novelas cortas 'The Hunters' fueron finalistas del PEN/Faulkner Award. Su segunda novela, 'La última vida', también consiguió varios premios. Messud recibió las becas Guggenheim y Radcliffe Fellowships y el Strauss Living Award de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.