'La ciencia de lo inútil' y 'Nada de Nada', entre las novedades editoriales ILUSTRACIÓN: IVÁN MATA ¿Qué leer? Éstos son algunos de los títulos que llegan a las librerías esta semana SANTIAGO AIZARNA Lunes, 31 diciembre 2018, 06:54

Escribir un solo soneto, o endecha, u ovillejo; versificar algún epitalamio o hasta una alborada o epigrama, más valor guarda en su seno, dícese, que hablar de poesía, aunque nada más que abrir la página primera de este libro me encuentre enfrentado a dos opiniones de un par de grandes poetas a los que, obligadamente, hádese de dar reverencia, residencia y preeminencia.

El uno, un tal Ángel Crespo, que nos categoriza que «El verdadero mundo de la pintura es invisible; el de la música, inaudible; el de la poesía, inefable». Y, el segundo, un tal Amado Nervo, que se moja enteramente acuartelando su criterio de que «Solo hay tres voces dignas de romper el silencio: la de la poesía, la de la música y la del amor».

Detrás queda un largo, espacioso espacio (redundante ad hoc) de calvero, desierto, panorama, lontananza (nómbrese el horizontal pergeño que se quiera con tal de afinar el posiblemente hiriente alfeizar para que no nos duela; que me da por pensar, supongo, que hay como una maravilla de levitación en cada línea de texto, en cada resonancia en el teclado de la memoria.

Un joven poeta, Juan Manuel Uría (Errenteria, 1976), quien pese a esa su juventud cuenta en su acervo poético con amplia obra, indaga en este libro sobre lo que la poesía sea en su recoveco íntimo, más allá aún que en el valladar de la memoria, de las neuronas, del latiguillo de los sonsonetes que, acaso, le regurgitan como a tantos poetas sino es a todos. Es autor de los libros de poesía 'Puerta de coral' (2005), '¿Quién es Werther?' (2009, 2015), 'Transformaciones' (2009, 2016),'Manzana de vaho' (2012), 'Las huellas del límite' (2014), 'Hablar porque la muerte' (2015, Guatemala), 'Lilith' (2015, Guatemala), 'Harria' (2016), del libro de haikus 'K'amékuarhu' (2018) y del libro de aforismos 'Dos por la mañana' (2015).

En este su último libro recoge en ramillete no menos de un centenar de pensamientos, de definiciones, de disquisiciones, de esas como flores naturales que nos nacen en el meollo cuando, por no se sabe qué circunstancias, voliciones, quereres, etc, nos sobrevienen en los momentos que suponemos calmos y hasta calvos, como un batir de olas en nuestras estancias interiores, el compás no buscado de las olas que, sin embargo, nos bate en acúfenos, esa concha del mar, tan vistosa como exigua según, nos inunda en horizontalidades y verticalicismos.

Si nos entretenemos en recoger algunos de estos decires o pensamientos, vaya aquí la primera recolección:

«Escribir para saber qué es la poesía. Aproximarse lo más posible como una mano se acerca al fuego, como un niño que aprende a hablar».

«La poesía existe para nada; es solo eso, poesía, en su mismidad. Su redondez. Compleja como una mano; sencilla como el respirar. La poesía es el absoluto de donde extraemos nuestra parte».

«La poesía se dona, generosa y desinteresada, como el amor».

«El poema, si es verdadero, ha de ser de todos, como el pan».

«El poema se abre y se cierra en un parpadeo; ventana entre eI adentro y el afuera, confundidos ambos en un mismo espacio del pensamiento».

«El poeta atrapa imágenes del aire y de su pensamiento; luego las mezcla, comprime y vuelca, dando contenido a las palabras. El poeta da forma y sentido a la realidad. Compone nombres. Cabe ahí su noción de dios».

«Crear ligereza donde había pesadez. Densidad donde había vacío».

«Crear puentes a través del lenguaje poético. Unir».

«La poesía o el arte de pensar bellamente».

«Porque la poesía, sí, es una forma de conocimiento».

«El poema nos da el lenguaje. Se abre como una flor del pensamiento. Se expande: canción universal».

«Hacer entraña del mundo. De la piedra. El universo adentrándose en el poeta».

«El poema coloca las cosas en su sitio: la sangre en su curso; el pensamiento en su pujanza; la salud en la verdad de un espíritu que cuaja en cada célula».

«La materialidad del espíritu en la palabra poética».

«En lo pequeño vislumbro la realidad del átomo eléctrico a más no poder, a punto de estallar. La verdad mirándose en un espejo, que duda; un latido del pensamiento, inercia de la voz replicando a otra voz, palabra claroscura hecha de sentido afirmándose y negándose mientras asciende en una dialéctica de la luz».

«El poema se estructura en el cerebro, donde se halla el corazón. La llama de una pequeña pavesa, incendiaria y cardiaca, iluminando el pensamiento .¿Un pensamiento definitivo? Dejarlo atrás y comenzar a pensar de nuevo».

«La mirada poética encuentra en lo distinto lo igual y en lo igual lo diferente».

Una larga concatenación de palabras, de pensamientos, de ideas, de creaciones, que, yendo a la razón de este su deambular poético, nos da noticia de su actividad, diciendo que 'La ciencia de lo inútil' constituye la primera parte de la trilogía Poética, en la que se investiga el fenómeno poético, y que completarán 'La belleza fragmentada' y una tercera parte exclusivamente pictórica, aún innominada, y que en breve publicará el fotolibro Harria, en colaboración con el fotógrafo Juan Antonio Palacios.

La ciencia de lo inútil Autor: Juan Manuel Uría Género: Poesía Editorial: Trea Páginas: 80 Precio: 12 euros

Nada de Nada Historia con vitriolo de una libido palpitante

IÑIGO URRUTIA

Waldo, un provecto director de cine que lo ha sido todo, está confinado en una silla de ruedas, al cuidado de su esposa Zee, veintidós años menor, que entabla una relación con Eddie, un periodista con muchos apuros económicos y pocos escrúpulos, que fue compañero de francachelas del cineasta, «algo más que un mero conocido y menos que un amigo de verdad». Evasivo y de una turbiedad inconfundible, Eddie, que en el ambiente es conocido como «el Jacques Cousteau de la inmersión en coños», terminará durmiendo en el sofá del comedor. Y los celos darán paso a una historia perversa en la que la humillación se presenta envuelta en un tono humorístico.

El lector se adentrará en una trama revestida de aire de novela negra en la que asesinato resulta una opción verosímil.

El autor de 'Mi hermosa lavandería' se desenvuelve a placer, con humor vitriólico, en el relato crepuscular sobre esta estrella declinante que se enfrenta ya sólo con su libido incólume, nada más, a los traicioneros ardides de la pareja semiclandestina. Bueno, también pertrechado con instrumentos de doble uso, incluido el ciertamente desleal de la grabación inadvertida... Con un lenguaje libérrimo, a ratos pornográfico, un discurso despojado del virus de la corrección política -«Su pavor era que las niñas acabasen convertidas en inglesas de pura cepa, borrachas, desvergonzadas, vulgares y despelotadas»-; y un delicioso sentido de la ironía -«Un santo no es más que alguien a quien no se ha investigado lo suficiente»-, Kureishi retrata a unos personajes contradictorios que se mueven en una atmósfera de ambigüedad moral donde la lealtad y el dinero son boyas al albur de las corrientes.

La narración en primera persona nos presenta a un Waldo sensualista «con debilidad por el marqués de Sade» que no sucumbe al desaliento, por el contrario, urde, entre juguetón y cruel, su venganza con la ayuda de la turbadora Anita, una estrella del cine y el teatro, que le visita quincenalmente para leerle novelas policiacas.

NADA DE NADA Autor: Hanif Kureishi. Traductor: Mauricio Bach Editorial: Anagrama. Páginas: 184. Precio: 16,90 euros

Lurra bere erro gorrira Oihartzun xumeak

JAVIER ROJO

Karlos Linazasororen azken liburua poema-bilduma da, 'Lurra bere erro gorrira' izenburukoa. Idazlea lanak edozein generotan sortzeko gauza da (aurten '6012' nobela laburra eman du argitara, adibidez), eta honek dispertsio puntu bat eman dio bere literatur ibilbideari. Nago, ordea, berari dispertsioarena ez zaiola gehiegi axola, eta nahiago duela sormenean etengabe aritzea, ibilbideak kontraesankorra badirudi ere. Edonola ere, honetan poemak eskaintzen dizkigu, non subjektu poetiko bat (sinplifikatzearren, 'poeta' deituko diogu subjektu honi) munduaren aurrean jartzen den, munduak berarentzat zer errepresentatzen duen azaltzeko. Poeta eta mundua aurrez aurre agertzen dira, baina ez kontrajarrita, zeren, irakurlea berehala ohartu daitekeenez, poetak munduarekin bat egiten baitu, munduaren partea den aldetik. Baina uler bedi ondo, idazleak ez du gizakiek gizartean egiten dutenaz hitz egiten, baizik-eta gizakiak bizitzaren osotasunean duen parteaz.

Ez dakit poetak planteatzen duen jarrera honi 'zen' deitu dakiokeen, baina halaxe dirudi zenbaitetan. Munduan agertzen diren elementu guztiak sintonian daude, eta gizakiak, munduaren beste edozein osagai bezalakoa delarik, bere buruarengan sentitzen du sintonia hori, osotasunaren partaide-tza. Testuinguru honetan naturalezaren presentziak garrantzia har-tzen du, naturalezan agerpen berezia baitu osotasunak. Bizitza horrelako ikuspegiz ikusten bada, errealitateak erakuts ditzakeen ertzak leunduta agertzen dira, poeta, zirkunstantziala alde batera utzita, bakarrik esentzialenari ohartzen baitzaio. Bizitza, beraz, sinpleagoa da, gardenagoa. Mingarriak izan daitezkeen alderdiak lausotuta agertzen dira, osotasun horren zatiak ere badirelako. Baliabide poetikoen aldetik, Linazasororen poemek ez dute tolesdura bihurririk. Olerkian ohitua den irakurlearentzat gardenak izango dira poema hauek. Baina normalean poesia irakurtzen ez dutenentzat ere ulergarriak izango dira testuak.

Oihartzun xumeak balira bezala irakurtzen dira idazlan honetako poemak. Eta islatzen duten giro hau benetan eskergarria egiten zait lasai pentsatzen uzten ez diguten zalapartez beteriko mundu batean.

Lurra bere erro gorrira Egilea: K. Linazasoro. Generoa: Poesia. Argitaletxea: Balea zuria. Orrialdeak: 140. Prezioa: 14 euro.

La noche de Auschwitz Una persecución infame contada desde la pureza

I.U.

Esta obra es el relato puro, sin artificios, y estremecedor de una mujer corriente que narra con una voz extraordinaria la deportación y el exterminio de su familia tras la aplicación de las leyes raciales nazis en Italia. Piera Sonino guardó durante décadas el original, que sólo leyeron su marido y sus hijas, y que estas decidieron mandar a un periódico tras su muerte. Así ha llegado 'La noche de Auschwitz', crónica espeluznante de la persecución, caza y confinamiento de judíos italianos en campos de la muerte. «Nos encontramos de repente igual que un grupo de conejos a los que una jauría de perros da caza en mitad del bosque y que se encuentran indefensos, sorprendidos en un claro. El tiempo de las ilusiones había acabado ya para siempre»... i.u.

La noche de Auschwitz Autora: Piera Sonino. Traductor: Juan Pérez Andrés. Editorial: Ardicia. Páginas: 128. Precio: 15,50 euros

El año del hambre Una conmovedora historia sobre una crisis humanitaria

S.A.

La historia que nos cuenta Aki Ollikainen (Finlandia, 1973) es la de un año (1867) de mala cosecha en Finlandia, las reservas se agotaron y la temible sombra del hambre en general hizo presa tanto en los estómagos como en la mente de sus gentes, entre estas, muy especialmente, en la de una familia de granjeros que se vio obligada a abandonar su casa y trasladarse a San Petersburgo creyendo que allí podrían encontrar mejor solución a ese grave problema. Ollikainen es un preeminente escritor y esta novela resultó galardonada con varios Premios y fue finalista del Man Booker International, del premio Femina Étranger y del Europese Literatuur-prijs. Es autor de las novelas 'Musta Satu' (2015) y 'Pastoraali' (2018). s.a.

El año del hambre Autor: Aki Ollikainen. Género: Novela. Editorial: Libros del Asteroide. Páginas: 136. Precio: 18,95 euros

TODO EL BIEN Y TODO EL MAL Una mujer ante el intento de suicidiode su hijo

S.A.

Entre los varios personajes que la autora, con gran habilidad narrativa, baraja en esta novela (primera de una bilogía) sobresalen el hijo de la protagonista, su exmarido, su pareja, un ejecutivo financiero y fallido amante, la segunda mujer de su exmarido, la hermana menor de esta, la madre de la protagonista que está en una residencia geriátrica, así como su padre (tendero del barrio de Grácia) y un académico investigador literario. Care Santos (Mataró, 1970) es autora de diez novelas, entre las que destacan 'Habitaciones cerradas' (2011) -adaptada a la televisión en 2014-. 'El aire que respiras' (2013),'Deseo de chocolate' (2014, premio Ramón Llull), 'Diamante azul' (2015) y 'Media vida' (Premio Nadal 2017). s.a.

TODO EL BIEN Y TODO EL MAL Autor: Care Santos. Género: Novela. Editorial: Destino. Páginas: 400. Precio: 20,50 euros

EL LEOPARDO DE LAS NIEVES «Un hombre sale de viaje y es otro quien regresa»

S.A.

Fue en el otoño de 1973 cuando Peter Matthiessen (Nueva York, 1927-2014), escritor, viajero y naturalista, autor de la novela 'Jugando en los campos del Señor' y del volumen de relatos 'En la laguna Estigia', tuvo interés en estudiar los hábitos del baral o carnero azul del Himalaya y la esperanza de poder ver al más hermoso y raro de los grandes felinos: el leopardo de las nieves. Era un viaje soñado el recorrer, a manera de exploración, la tierra de Dolpo, lo que incluía cambios en su vida, como librarse de las ventajas a la par que de las ataduras de la civilización, tomar contacto con personas y paisajes distintos y estudiar formas, maneras, cultos, etc, del budismo, del que el leopardo de las nieves es emblemático. s.a.