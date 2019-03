C. B. Cebulsky, el hombre que gobierna Marvel: «Es una gran telenovela»

Las pantallas, aliadas del tebeo

En Marvel, las diferentes divisiones tienen que trabajar en común. Además, la compra de los estudios por parte de Disney ha provocado que las planificaciones sean más rigídas para que todo encaje en el plan general del Universo Marvel y para que dibujantes y guionistas cumplan sin fallo con los plazos de la entrega de las páginas. Para el editor jefe de los cómics, esto no es un problema sino una gran fuente de de diversión. «Yo no sólo trabajo con los tebeos. Por supuesto que me fijo en la produción de los cómics, pero como equipo editorial tenemos que entender que lo que hacemos repercute en la televisión, la animación, los juegos o incluso los grandes estudios de cine», explica Cebulski. «Tenemos que interactuar con cuidado pero eso también ocurre en el sentido contrario. A veces a los estudios se les ocurren grande ideas para un personaje en las películas, los videojuegos tienen grandes ideas sobre superpoderes que no habíamos pensado... así que mi responsabilidad es traer de las otras divisiones lo que puede ser mejor para los fans. No es difícil sino divertido. Es como jugar con los juguetes que les gustan a muchos», dice con una sonrisa.