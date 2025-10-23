Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El fotógrafo y editor Joseba Urretabizkaia, y el escritor Álvaro Bermejo, con el libro. Ivan Montero

«Catalina de Erauso fue un personaje excepcional, la donostiarra más internacional»

El escritor Álvaro Bermejo y el fotógrafo y editor Joseba Urretabizkaia reivindican y actualizan la figura de la 'monja alferez' en el libro 'Catalina de Erauso. Pasión y gloria'

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:17

Comenta

'Catalina de Erauso, la legendaria monja alferez, novicia y soldado, virgen y casi martir, alma pendenciera y pasional, disfrazada durante gran parte de su ... vida con ropajes masculinos; Catalina, donostiarra de cuna, sigue interpelándonos desde el eco del tiempo'. Así arranca el prólogo del libro que han dedicado el escritor donostiarra Álvaro Bermejo y el fotógrafo y editor Joseba Urretabizkaia a la figura de Catalina de Erauso (San Sebastián, 1592-México 1650), «un personaje excepcional, la donostiarra más internacional» según Bermejo, cuya vida «supera cualquier ficción».

