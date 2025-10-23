«Catalina de Erauso fue un personaje excepcional, la donostiarra más internacional»

'Catalina de Erauso, la legendaria monja alferez, novicia y soldado, virgen y casi martir, alma pendenciera y pasional, disfrazada durante gran parte de su ... vida con ropajes masculinos; Catalina, donostiarra de cuna, sigue interpelándonos desde el eco del tiempo'. Así arranca el prólogo del libro que han dedicado el escritor donostiarra Álvaro Bermejo y el fotógrafo y editor Joseba Urretabizkaia a la figura de Catalina de Erauso (San Sebastián, 1592-México 1650), «un personaje excepcional, la donostiarra más internacional» según Bermejo, cuya vida «supera cualquier ficción».

'Catalina de Erauso. Pasión y gloria', publicada por la editorial Xibarit, es un nuevo título que se suma a la colección que ambos autores están dedicando a personalidades, tradiciones y al patrimonio vasco. Con una edición limitada de 727 ejemplares numerados, el libro cuenta con encuadernación en tapa dura, textos en euskera y castellano y fotografías que recrean a Catalina de Erauso desde una visión contemporánea. Para ello, Urretabizkaia ha contado con una serie de figurantes que representan a la protagonista y a otros personajes que forman parte de su vida.

El libro ha contado con el respaldo de Donostia Kultura, en su «compromiso con la creación y la memoria local», tal y como ha recordado el concejal de Cultura, Jon Insausti, en la presentación. Insausti también ha querido destacar «el rigor de los textos» escritos por Bermejo, «la reinvención» de la historia de Catalina de Erauso a través de las imágenes de Urretabizkaia, y «las preguntas» que el personaje despierta. Todo ello permite profundizar «en el universo de Catalina de Erauso».

Tal y como escribió en su biografía Catalina de Erauso (de cuya veracidad algunos dudan), la suya era una vida que «va a medio camino entre un soldado de a media marcha, que es como se llamaba a los desertores, y una novela picaresca», ha recordado Álvaro Bermejo en la presentación del libro. Para el escritor donostiarra, la protagonista «no se inventó ninguna cosa», como puedan pensar algunos. «Fue una donostiarra excepcional, y como tal no hemos sabido proyectarla como se merece».

La de Catalina de Erauso fue «una vida en fuga», obligada por su condición de mujer que actuaba y quería vivir como un hombre. Siendo joven huyo del convento de monjas en el que le habían internado sus padres y terminó luchando en el ejército. Bermejo ha reivindicado la necesidad de «reivindicar, reclamar, actualizar y contextualizar» la biografía de Catalina de Erauso, que en su opinión es «una obligación de cada generación», pero «sin convertirla en paradigma de batallas contemporáneas».