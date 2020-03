«Un buen editor es el que mejora tu trabajo» La ilustradora Elena Odriozola, en su estudio en el barrio donostiarra de Gros. / UNANUE La ilustradora donostiarra Elena Odriozola se lanza al mundo de la edición, junto a Gustavo Puerta, con un sello dirigido al público infantil y juvenil ALBERTO MOYANO san sebastián. Lunes, 9 marzo 2020, 07:42

Con casi medio centenar de títulos publicados en los últimos veinticinco años, la ilustradora Elena Odriozola (Donostia, 1967) se lanza al terreno de la edición de la mano del editor, crítico literario y especialista en literatura infantil Gustavo Puerta (Caracas, 1975). Bajo el nombre de Ediciones Modernas El Embudo, este nuevo sello ha puesto ya en circulación tres títulos en distintos formatos, dirigidos a un espectro que va de los niños en etapa prelectora a los adolescentes. «Un buen editor es el que mejora tu trabajo y eso es lo que más cuesta», afirma Odriozola, ilustradora de los tres títulos publicados hasta el momento y que el próximo mes de mayo opta en Bolonia al Premio Hans Christian Andersen –el más reputado en su género–, para el que ha sido seleccionada junto a otros cinco finalistas.

Aunque la irrupción de Ediciones Modernas El Embudo en el panorama editorial de la literatura infantil y juvenil se produjo el pasado año, será este próximo jueves cuando el sello se presente en sociedad en un acto que tendrá lugar en la librería Zubieta de Donostia, a las 19.00 horas. 'Ya sé vestirme sola', 'Yo tengo un moco' y, sobre todo, el primoroso 'Sentimientos encontrados' son los tres álbumes de debut de la editorial. La primera reimpresión de este último está a punto de llegar a las librerías, tras agotar la primera edición.

«Fue una propuesta»

A la pregunta de por qué embarcarse en esta nueva aventura editorial tras una carrera más que consolidada y reconocida, Odrizola responde que «porque me lo propuso la persona indicada. He trabajado durante muchísimos años con Gustavo Puerta, haciendo talleres y contrastando mis trabajos. Es muy buen escritor y editor. Si no me lo llega a proponer, no lo hubiera hecho porque no soy una persona que arranque proyectos». Además, continúa, se dio la circunstancia de que «tenía muchos trabajos pendientes a los que nos apetecía darles salida y decididos intentarlo. Y un año después, ahí estamos».

La ilustradora donostiarra reconoce que en el germen de la editorial también se sitúa el hecho de «hay proyectos que no son tan fáciles que acepten publicártelos otras editoriales porque son más 'extraños' o no encajan en su línea». En el caso de Ediciones Modernas El Embudo, «la idea es que los libros que publicamos vayan acompañando a los lectores a lo largo de todas las edades» de la llamada etapa de formación, aunque por el momento no contemplan la posibilidad de incursionar en el mercado del libro estrictamente para adultos.

Así como 'Ya sé vestirme sola' «sale de un taller que hicimos para prelectores porque creemos que para niños muy pequeños no hay una oferta muy buena» y 'Yo tengo un moco', parte de la canción tradicional infantil, 'Sentimientos encontrados' tiene una historia más tortuosa. Y larga. Nueve años separan la idea seminal de este trabajo y su publicación. «Habla de sentimientos: la envidia, el amor, los celos, el miedo, la alegría la curiosidad... Es un libro de filosofía para niños y yo creo que también para adultos», señala Odriozola, quien recuerda que de un taller conjunto con Gustavo Puerta surgió la idea de realizar este proyecto. «Invertimos muchísimo tiempo, pero resultó ser un trabajo muy complicado de publicar porque al principio teníamos detrás una editorial que finalmente rechazó el proyecto». A esto se sumó que otros proyectos se cruzaron en la agenda de Odriozola, lo que le impedía dedicar el tiempo necesario para completar este álbum. Finalmente, «me presenté a la ayuda del Gobierno Vasco para Álbumes Ilustrados y me dieron la ayuda –15.000 euros–, y con eso pudimos terminar y publicar el libro».

El cuarto título

La intención inicial de publicar únicamente proyectos propios cederá en el cuarto título de la editorial, de próxima aparición, ante «la posibilidad de publicar un libro de Juliana Salcedo, que publica con Gustavo la revista '¡La leche!' de periodismo para niños. Juliana tiene una hija pequeña y aprovechó para dibujar las cosas que decía la niña de los tres a los cuatro años. Se llama 'Así soy yo'. Los textos son de la niña, los dibujos de Juliana y lo vamos a publicar dentro de poco en la colección Que ya sé. La idea es que sean relatos de niños ilustrados por adultos».

Aunque la editorial enfoca sus colecciones a un público infantil y juvenil, también es cierto que el nombre de Elena Odriozola ha atraído la atención de todo tipo de lectores, quizás los llamados 'completistas', según comentan algunos libreros. La ilustradora no se muestra especialmente sorprendida. «Yo lo veo normal. También compro libros de ilustraciones de otros. Llevo desde los veintitantos comprando álbumes para mí, cuando no había este 'boom' porque ahora es mucho más exagerado. Cuando yo empecé no se editaba tanto».

Sobre el 'boom' editorial de la edición infantil y juvenil, se congratula de que se haya producido, pero matiza: «Que haya mucho no significa que todo sea bueno. Hay mucha excusa para hacer un álbum de ilustraciones, que sí, que son muy bonitas, pero ¿qué me estás contando?, que es lo importante, contar algo y hacerlo bien. Lo otro es muy bonito y está muy bien, pero para un cuadro, no para narrar una historia».