Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Bizitza osoa kaiera batean

Aiora Sampedro

Larunbata, 30 abuztua 2025, 12:02

Esku artean dugun liburua poesia liburua da, baina hitz lauz dago idatzita. Nahiz eta egilearen bizitzako gertakariak kontatzen diren, lirismoz betea daude bere edukiak, are, bertso-lerro batzuez ere bai tarteka. Tonu narratiboa ez da narrazio lirikoan kokatzen, lehen begiratuan eguneroko baten aurrean gaudela ematen du, baina ez ditu, espero daitekeenez, denboran zehar banatutako gertaerak kontatzen, aldiz, ohar-kaiera baten antzekoagoa da, poeta nafarrak bere bizi-tza osoko oroitzapenak partekatzen dituena. Oroi garen oro, Beatriz Chiviteren bizitza osoa da.

'Oroi garen oro'

  • Egilea: Beatriz Chivite.

  • Argitaletxea:

  • Orrialdeak: 88.

  • Prezioa: 18 euro.

Narrazio bakoitza Chiviteren bizitzan garrantzitsua den pertsona baten inguruan eraikita dago, eta pertsona horrekin lotzen duen lekuan kokatua. Oroitzapenen kaieraz gain, Chiviteren atlas emozionala ere bai baita lan hau. Orrialde bakoitza testua eskaini edo idazten dion pertsonaren inizialekin hasten da, pertsona horren nortasuna kondentsatzen duen izenburu batekin; poetak pertsona horri eskaintzen dion ezizen maitekor eta intimo bat ere izan daitekeena. Aldi berean, testu guztiek egitura bera dute: lehen paragrafoan, idazleak gogoratu nahi duen egoera azaltzen du, eta hurrengo paragrafoetan, bere oroimenean gordetzen duen une bat kontatzen du. Ia egileak haiekin bizi izan zituen stendhalkeria ezberdinetara mugatzen dituela testuok.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  2. 2 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  3. 3 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  4. 4

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  5. 5

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  6. 6

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8 Detenido en la frontera de Irun un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  9. 9 Sigue en directo la Operación Retorno
  10. 10

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bizitza osoa kaiera batean

Bizitza osoa kaiera batean