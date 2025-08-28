Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Danele Sarriugarte idazle eta itzultzailea. Consonni
Danele Sarriugarte | 'beste zerbait'

Bizipen afektiboak, heziketa esperientziak eta irakurketa feministak kiribilka doazen eleberria

Danele Sarriugarteren hirugarren liburua, 'beste zerbait' (Consonni), irailaren 15ean helduko da

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Osteguna, 28 abuztua 2025, 13:09

Nobela mutante bat, 'beste zerbait', izango da Danele Sarriugarte idazle eta itzultzailearen hirugarren eleberria. Consonnik argitaratua, irailaren 15ean helduko da liburu-dendetara. Aurreratu dutenez gorputza eta hizkuntza aldatzen saiatzen den testua da, «desira kuir baten itsasargi». Protagonistak mutazio-gosez eta desiraz desplazatuta bizitzen eta idazten du; bizipen afektiboak, heziketa esperientziak eta irakurketa feministak kiribilka doaz, hainbat ahots, forma eta tonuren bidez adierazita. Testuak lekukotasuna, hausnarketa kritikoa eta eszena narratibo gordinak tartekatzen ditu; espazio zartatu batetik idatzita dago: zakarra, sutsua, batzuetan hauskorra eta beste batzuetan amorruz betea. Ez da edukiaren aldetik kuir nobela bat bakarrik, narrazioaren dispositiboa bera da disidentea, eta euskara ez-bitar baten bidez idatzita dago, desira eta plazeretik abiatuta.

Sarriugarteren hirugarren eleberria izango da 'Erraiak (Elkar, 2014) eta 'Azala erre' (Elkar, 2018) ostean. Lehena Igartza bekari esker idatzi zuen eta bertan banaketa batek dakarren traumaren ondoren emakume baten sentimendurik sakonenak erakutsi zituen. Bigarrenean «beste Danele» bat erakutsi nahi izan zuen, aurkezpenean esan zuenez, eta hartarako adin eta giro jakin bateko artista jendeari erreparatu zien. Nolabait, protagonistak heldutasunerako jauzia arrakasta-egarria, egoak eta ziurgabetasuna nagusi diren artearen munduan egin behar duten bi gazte dira.

Horiez zen zenbait kontakizun kaleratu ditu eta hainbat autore euskaratu, bai narratiban (David Foster Wallace, Luisa Carnés edo Dolores Redondo birritan) eta batik bat saiakeran: Walter Benjamin, Angela Davis, Slavoj Žižek, Henry David Thoreau, McKenzie Wark.. Zerrendan azkena izan da Roland Barthes-en 'Dolu-egunerokoa' (Katakrak, 2025).

Era berean, kazetari bezala elkarrizketa sakonak egin eta argitaratu ohi ditu 'Argia'-n eta kolaboratzailea da 'Pikara Magazine' eta 'Berria'-n. Azken bi urteetan Poppera, afterra, utopia emanaldia eskaini du Miren Narbaiza MICErekin batera.

