Bizikleta gainean ukabilak guardia itxian

Begoña del Teso San Sebastián Viernes, 11 de julio 2025, 12:16 Comenta Compartir

Badira kazetari/ idazle anglo-saxoi franko kirolaz ederki asko mintzatuz, izugarrizko liburu onak plazaratu dituztenak . Etsenplurik? Ama Madrilgoa duen Londresen jaiotako John Carlin. Argentinan eta Hegoafrikan bizi izan da, nazionalitate espainiarra izanik, idatzi zuen 2017an Catalan independence: arrogance of Madrid explains this chaos artikulu ikaragarria 'The Times'en, arazoak ekarri zizkiona; Real Madrilen fitxatu bezain pronto David Beckham jokalaria elkarrizketatu zuen lehena dugu eta Clint Eastwooden Invictus pelikularako oinarri, inspirazio, ardatz izan zen Playing The Ennemy (El factor humano, gaztelaniaz editatu zutenean) da bere lan nagusienetarikoa. Zuetako askok dakizuen bezala, bertan Hegoafrikako gatazka leuntzeko, arintzeko eta kasik gainditzeko balio izan zuen errugbiaz hitz egiten da gozo baina aldi berean ahoan eta luman (edo teklatuan) bilorik pe.

Bada ere Nick Hornby, Cambridgen lizentziaduna Literaturan, Arteta entrenatzaile eta Mikel Merino erdilari dituen Arsenal futbol klubaren zaletu sutsua. Badu saiakera mundiala, Fever Pitch (Fiebre en las gradas). Bertan, Gunners (Kanoilariak) izengoitiaz ezagunak diren jokalariekiko bere atxikimendu brutalaz aritzan da brabo oso. Liburuaz, liburutik, pelikula egin zuten; film markaz fuerakoa, David Evansek zuzendua, gurean estreinatzerakoan, Fuera de juego jarri zioten izenburu.

Badaukagu hirugarren kazetari/zirikitzaile bat. Anglo-saxoia ere. Hegoafrikakoa, The Guardian berripaper arras ezinbestekoan idazten duena, Londresetik ez hain urrun den Hertfordshire konderrian bizi dena. Donald McRae du izena eta berea da kaleratu berri den In Sunshine or in Shadow (gurean Golpes de esperanza).

Datorren ostilarean Ordizian boxeo gau-ekitaldia izango da frontoian, emanaldi klasiko klasikoa. Biltzen dira bertan mila afizionatu eta hemengo zein kanpotik etorritako ametsez beteriko borrokalariak. Donald McRaeren liburuak badu lotura estua Ordizian gertatuko denarekin. Izan ere, Golpes de esperanza horretan, Ipar Irlandako garai ilunenetan (1960 tik 1998 arte iraun zuen 'Troubles' izena hartu zuten gatazka odoltsuan, non katolikoek eta protestanteek, unionistek eta errepublikanoek elkar hiltzen zituzten eta Londreseko gobernuak ez zuen inolako gupidarik erakusten) boxeoak zelako eragina izan zuen bakerako uneak eta guneak aurkitu/garatu ahal izateko kontatzen du McRaek. Ez da lan erosoa suertatu. Urteak eman ditu Donaldek ikerketak egiten, jendearekin hartu-eman eta entrebistetan.

IRA talde armatuak kontrolatzen zuen eremuan zuen gimnasioa Gerry Storey entrenatzaile bikain eta onesta. Entrenatzen zituen bai protestanteak bai katolikoak. Errespetatzen zuten auzo batekoek eta bestekoek baina ezin ukatu, egoera ez zen gozoa eta odoletan ziren bihotzak, kaleak eta armak…

Irakurtzeko modukoa, galduezinezko proposamen sendo eta dentsoa, erritmo handikoa, pisuzko hausnarketa dariona, David Batres Marquez Motrilekoak gaztelaniara ekarria eta….Cordobako Almuzara argitaletxeak kaleratua bada ere, sustraiak eta egoitza Bilbon dituen Libros de Ruta ekimen paregabearen bultza eta babesaz sostengatua, gipuzkoarra den Eneko Garate Ituraldek editatua.

Eneko Pirinioetan da egunotan, Tourraren testigu. Eneko larunbata 19an Ordizian izango dugu, Euskal Herriko lasterketa zaharrena den Ordiziako Klasikoan, bizikleta karreristarik garrantzitsuenek konpetitzen dute hantxe. Enekok badu bertan ziklista kadeteen talde fuerte eta animosoa. Eta Libros de Rutan, txirrindularitzaren inguruko hamaika liburu editaturik, Libros de ruta baita ziklismoari emanda den argitaletxea, erreferente bihurtu nahi duena beste kirolen gaineko Literaturan. Horrexegatik plazaratu dute In Sunshine or in Shadow. Hala ere, momentuz, euren merkatua txirrindularitzarena da. Ai zelako izenburu primerakoekin: Un siglo cuesta arriba, Al Polo Austral en Velocípedo, Sócrates en bicicleta, La soledad de Perico…

Boxeolariak eta karreristak. Liburuetan bezala, Ordizian ere. Historia egiten ukabilekin zein oinpekoei eraginez.