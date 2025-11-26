Bilduma eta logo berria estreinatu ditu Alberdania argitaletxeak
Autore-saiakera literario laburrak hartuko ditu Patrika sail berriak. 'Zer egin Mirandarekin?' eta 'Ni, laiko' dira lehenengo bi liburuak
Donostia
Asteazkena, 26 azaroa 2025, 16:34
Alberdania argitaletxeak Patrika sail berria inauguratu duten bi liburuak aurkeztu ditu. Santi Leonék, Katixa Dolharek eta Gorka Bereziartuak sinatzen duten 'Zer egin Mirandarekin? eta Markos Zapiainek idatzi duen 'Ni laiko'.
Argitaletxeak azaldu duenez, autore-saiakera literario laburrak hartuko ditu bilduma berriak, eta «pixka batean Alberdanian bertan argitaratu zen Zerberri sailaren segida hartu nahi du, 1998tik 2006ra martxan egon zen bilduma, guztira 40 titulu bildu zituena, besteak beste Ramon Saizarbitoriaren 'Aberriaren alde (eta kontra)', 'Arantxa Iturberen Ai, ama!', edota Jokin Muñozen 'Atlantidara biajia' izenburu gogoangarriak». Liburu hauek saiakerak izango dira, «ez fikziozko lanak, autore batek gai jakin bati buruz zer iritzi duen ezagutzeko ezinhobeak» eta «idazle den jendeak idatziak». Liburu eramangarriak izango dira, «prezioz ere merkexeagoak». Urtean lau ale ateratzeko asmoa azaldu dute.
Lehengoa alean Jon Miranderen obra eta figura aztertu dute Santi Leonék, Katixa Dolharek eta Gorka Bereziartuak, bakoitzak bere prismatik, baina oro har literatura eta moralaren arteko auzia agerian jartzen duen autorea den neurrian. Liburua Jon Miranderen jaiotzaren ehungarren urtemuga betetzen den honetan aurkeztu da.
Bigarren alea, 'Ni, laiko', Markos Zapiainek idatzi du eta bere «autobiografia erlijiosoa» dela esan daiteke, izan ere erlijioarekin, sinesmenekin eta, batez ere, laikotasunarekin izan duen esperientzia kontatzen ditu, pasarte biografikoak hausnarketa filosofikoekin nahastuz, anekdota ustez hutsalenak hausnarketa politiko zorrotzenekin.
Norabide eta irudi berria
Bi liburu hauek Alberdaniaren ibilbidearen etapa berri bat ireki dute izan ere, argitaletxearen logo berria estreinatu dute. Argitaletxetik adierazi dutenez, «aldaketa garaiak bizi ditu liburuaren sektoreak, eta zehatzago, gure kasuan, Alberdania argitaletxeak. Jorge Giménez Bech sortzailea 2023an zendu zenetik, etapa berria jarri du martxan, garai bateko izpiritua berreskuratu eta XXI. mendeko irakurleari literaturarik onena eskaintzeko. Azken bi urteetan Oier Etxebestek hartu du argitaletxearen gidaritza eta, oinarriak beti presente, norabide berri bat ematen ari zaio».
Norabide berri horren lehen emaitza izan da argitaletxearen logoa berritzea. Irudi berria «logo beltz, klasiko, atenporal, elegantea» bezala definitu dute, «liburu ireki bat izan daitekeena, edo eguzkia sortzen egun berriaren aurrean». Logo berriaz gain, liburuen diseinua berritzeko apustua ere azaldu du argitaletxeak.