Un 'best seller' será traducido para ciegos en menos de un mes Planeta y ONCE firman un convenio para agilizar los trámites de transfomación al braille y facilitar el acceso al catálogo de la editorial ALAIN MATEOS MADRID Lunes, 8 julio 2019, 16:41

Leer un libro, va más allá del sentido de la vista. La capacidad sonora y el tacto también permiten la lectura. A partir de ahora más de 70.000 afiliados a la ONCE podrán disfrutar de cualquier tipo de obra con una disposición casi inmediata. Gracias al acuerdo firmado con el grupo Planeta, personas de esta organización accederán a libros de todo tipo, desde el 'Quijote' hasta un simple cuento infantil, de forma más rápida. Textos que se traducirán en unas semanas en el Servicio Bibliográfico de la ONCE, reduciendo un plazo que se alargaba en muchas ocasiones a los seis meses.

El objetivo de este acuerdo trata de hacer más inclusiva la lectura posibilitando que una persona invidente y otra con capacidad visual puedan leer un libro a la vez. Los libros tienen un tamaño «el doble» de lo normal, según destacó el Servicio Bibliográfico de la ONCE. Estas obras están compuestas por un relieve y un alfabeto que facilita la comprensión mediante un serigrafiado en grandes libros y mapas. También se realizan audiolibros. Andrés Ramos, director de la ONCE, confirmó que «los libros de texto serán los que mayor rapidez de disponibilidad tengan».

A la firma del convenio, acudió la escritora Rosa Montero que se mostró emocionada por los avances que se están produciendo en esta materia. «Me pareció una consagración que utilizasen el braille para mis libros, pensaba que estaba sujeta solo a grandes obras. He tenido muchísimo miedo a quedarme ciega porque me encanta leer, la ONCE ha sido un quitamiedos para mí», apuntó la escritora que recibió su obra 'Lágrimas en la lluvia' traducido al braille.