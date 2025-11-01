Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación. Bernardo Atxaga, con un ejemplar de su novela 'Enarak' ayer en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Ignacio Pérez
Escritor

Bernardo Atxaga: «Que una máquina sustituya a la mente es una ofensa a la historia de la humanidad»

Dijo que no escribiría más novela, pero regresa con 'Enarak': «Es perturbadora, pues los narradores son cuatro demonios»

Isabel Ibáñez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La hemeroteca es peligrosa, Bernardo. El escritor explicaba así en 2020 su decisión de no publicar más novelas: «Cuando terminé 'Casas y tumbas', me sentí ... muy feliz. A partir de ahora podré escribir textos con más libertad. O digámoslo más claro: más fáciles de hacer». Cinco años después, ayer, José Irazu Garmendia (Asteasu, 1951) presentó en el Museo de Bellas Artes de Bilbao su nueva novela, 'Enarak' (Golondrinas), de la editorial Pamiela. De momento, está en euskera a la espera de la traducción al castellano de la que él mismo se está encargando y que llegará en unos meses. ¿Más fácil? No lo parece, a la vista de un texto que incluye entre sus personajes al boxeador Urtain, a cuatro narradores que son demonios en el sentido literal del término, a cada cual peor a excepción de uno que sufre una 'crisis de fe', un pintor...

