Benetako historiaz

Jon Martin-Etxebeste

Ostirala, 5 iraila 2025, 10:56

Atapuercako indusketatan berreskuratutako hezurren artean desgaitasun batekin jaiotako neskatila baten garezurra agertu zen: Benjaminak 10 urtera arte biziraun zuen tribuaren zaintzari esker. Duela 90.000 urte, berriz, ama neandertala eta aita denisovarra zuen neska bat bizi izan zen: Denny. Duela 3,2 milioi urte Astralopithecus afarensis-ak dagoeneko zutik ibiltzen zirela frogatu zuen Lucyren hezurdurak. Leizeetan marraztutako arrasto gehienak emakumeek eta haurrek koloreztatu zituzten. Historia liburuetan eta ikastetxeko testu liburuetan, ordea, 'homo' baino ez genuen irakurri haurrak ginenean. Historikoki, gizonak ordezkatu du gizakia; non geratu da emakumeen historia? Liburu honek Floreseko emakumeaz hitz egiten du, haiek lurpetik atera zituzten sei espeleogoez, erditzeko unean txinpantzeen aldakak eta gizakiarenak dituzten ezberdintasunez, botere kargu gorenak izan zituzten zibilizazioetako agintariez eta ezarritako rolei aurre egin zieten emakume inspiratzaileez.

'Femina Sapiens'

  • Egilea: Marta Yustos / Diego Rodriguez.

  • Argitaletxea: Tarttalo

  • Orrialdeak: 48.

  • Prezioa: 22 euro.

Kolore biziak eta estimulu askoko orrialdeak diseinatu ditu Rodriguezek. Zehaztasun zientifikoz, labur eta egoki kontatu du Yustosek Kataluniako Giza Paleoecologiaren eta Gizarte Garapenaren instituzioak ontzat emandako historia. Protogizaki antzinakoenetik (Ardipithecus ramidus) Femina Sapienserako bidea markatzen du liburuak. Ugatzei zentralitatea emateaz gain, bistakoa ikuspuntu osagarria emateko asmoa ere: kapazitismotik soilik abiatzen ez ikuspuntua sumatzen da, ezohiko aniztasun fenotipikoa dago eta Ozeaniazentrista den mapa ageri da. Badira, ordea, norabaide horretan urratu gabe geratzen diren bideak: aipatutako mapan iparraldeak dagokion baino handiagoa izaten jarraitzen du eta gizakiekin berariaz bilatu den feminizazioa ez da aplikatu primateetan (gorila, orangutan eta mandril arrak irudikatu dituzte).

