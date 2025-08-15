Beharrezko komikia
Azaroaren 11 data seinalatua izan ohi da Lehen Mundu Gerra zuzenean jasan izan zen lurretan, izan ere, gudaren armistizioaren eguna gogoratzen da. Ipar Euskal Herrian bizipen latzak utzi zituen gerlak euskal herritarrentzat eta sinboloek Estatu frantsesaren frontean hildakoen balentriak eta patriotismoa oroitu ohi dituzte bertan, armadako agintariek gudari haiekiko egindako gehiegikeriak isiltzen dituzten bitartean.
'Aldaxka pozoituak'
-
Egilea: Aritz Ibarra.
-
Argitaletxea: Txalaparta
-
Orrialdeak: 48.
-
Prezioa: 15 euro.
Urtero bezala, 2014ko azaroan, Urruñan eguna oroitu dute, baina kontrako azalak dioen moduan, «Gauean baina, iluntasunak kaleak estali dituenean, oroitarriko pertsonaiek bizia hartu eta gertatutakoaz mintzatzen hasiko dira». Estetikara hurbiltzen da, non mamuak berpizten diren isildutako gertaera aktualak kontatzeko. Diktadurei buruzko kontakizunen kasua oso aipatua izan zen, latitude ekuatorialetan, baita frankismoari buruzko literaturaren tradizio hispanikoan ere. Kasu honetan, monumentuak aipatzen dituzte, Berri Txarrak taldearen «Pintadek esan ohi dute paretek isiltzen dutena» abestiaren hitzak gogora ekarriz. Oraingoan, igeltsu antropomorfikoak hitz egiten du kontatzeko.
Geuretik Sortuak Udalbiltzaren baitako zenbait udaletan euskal sortzaileek arte-egonaldiak egiteko egitasmoaren baitan, Aritz Ibarrak komikigintzarako egonaldia egin zuen, Urruñan, besteak beste. Eta une hari buruzko kontakizuna plazaratu zuen. 2023aren amaieran argitaratu bazen ere, orain, hitzatzeak lagunduta eta Eneko Bidegain eta Ibai Telletxearen azalpenak lagunduta eman zaigu. Lan beharrezkoa beraz, ahanzturaren aurka, agian iparraldean bertan bezain beharrezkoa dena hegoalderako. Hegoaldean, gehiegitan pentsamendu inperialistak eramanda, euskaldunen artean gerra horrek sortu zuen triskantza ahaztu egiten da. Eta Iparraldean, komikiak dioen bezala, nazionalismo frantsesak gero eta gehiago bereganatzen duelako gertatutakoari buruzko kontakizuna.
