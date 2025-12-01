Bakardadeari buruzko bi lan saritu dituzte
Karlos Linazasororen 'Bazter utzietan' poesia bilduma eta Garazi Kamioren 'Moebiusen ertzak' eleberria aurkeztu dituzte
Donostia
Astelehena, 1 abendua 2025, 12:17
Esan ohi da literaturan badirela gai unibertsalak eta kasualitatea edo ez, molde eta genero ezberdinetatik enfokatu badute ere, 2025ean Kutxa Fundazioa Irun Literatura Sariak lehiaketan nabarmendutako bi lanek, Karlos Linazasororen 'Bazter utzietan' poesia bildumak eta Garazi Kamioren 'Moebiusen ertzak' eleberriak bakardadea landu eta jaso dute. Xabier Mendiguren Elkarreko editoreak esan bezala bi urtean behin antolatzen dira Kutxa Fundazioa Irun Literatura Sariak eta, edizioa bakoitzean, eleberri eta poesia onena hautatzen da.
Ibilbide luze eta oparoa du Linazasorok euskal literaturan eta Elkarreko editoreak esan bezala genero ugari landu ditu. Poesiara berriro itzulita, tolosarrak esan bezala, «betiko gaiak eta obsesioak, hitz handikoak, erraldoiak, unibertsalak» oso presente dira 'Bazter Utzietan' (Elkar) bilduman: bizitza, heriotza eta batez ere maitasuna. «Denboraren joan etengabe hori, gero eta gehiago arduratzen nauena». Noski, Linazasorok bere duen «malenkonia» ere bada
Agerraldia baliatu du tolosarrak poesia aldarrikatzeko eta, batez ere, honen bitartez «daramagun martxa honetan bazterrean uzten ditugun gero eta gauza inportante gehiagori, txikiei, xumeei begiratu behar zaiela». «Ez dugu zuloetan edo gauzen eta naturaren atzeko aldean, hutsarteetan, arrakaletan, begiratzen. Bide galduetara goaz. Poesiak erakusten du gauzak ez direla unibokoak, esanahi gehiago dutela azpian, ezkutuan».
'Bazter Utzietan'
-
Egilea: Karlos Linazasoro.
-
Argitaletxea: Elkar.
-
Estiloa: Poesia.
-
Orrialdeak: 100.
-
Prezioa: 14 euro.
Egunero presente du irratia eta haren bidez entzun zuen oporretatik bueltan gizarte honetan ezkutuan daudenak badirela, baita hari horri tiraka ondorengo galdera: 'zer gertatuko litzateke adinekoen egoitzetan transexualak egongo balira?'. «Oso ideia polita iruditu zitzaidan, gehiago euskal literaturara ekartzeko». Ekarpen hori ere baloratu du epaimahaiak: «tragedia ilunik gabeko drama, malko errazik gabeko hunkiduraz kontatua. Moebius zinta baten antzera, ertzak leunduak dituena eta alde kontrajarririk ez».
Izenburua Moebiusen bandatik dator, «infinitu forma duen zinta eta une oro bi dimentsio jokoan» dituena. Hau da, ez du ertzik eta lan honekin «jarri nahi izan dizkio». Protagonista Angel du, XX. mendearen erdian herri koskortu batean Angela izenez jaio zena. «Atzera eta aurrera eginez kontatzen du nolakoa den bere bizitza». Oso ertzetara ez eramateko, «ihesaldia» Madril edo Bartzelonara egin beharrean Bilbora doa istorioa. «Naiz eta bere izaera aldatu beti hanka-puntetan bizi izan da», aurreratu zuen. «Ez dut eszentrizismora joan nahi, bizitza arrunt bat kontatu nahi nuen, marretatik aterako ez zena». Halako batean egoitzara joateko unean bakarrik da eta hartara nola eta zergatik heltzen den ere jasoko du irakurleak, nola «Angela izatera itzuli behar den». Azalak ere aldaketa obligatu hori islatu nahi du.
'Moebiusen ertzak'
-
Egilea: Garazi Kamio.
-
Argitaletxea: Elkar.
-
Estiloa: Eleberria.
-
Orrialdeak: 132.
-
Prezioa: 14 euro.
Linazasorok zein Kamiok lehenago ere jaso dituzte zenbait sari. Tolosarrak, hain zuzen, bigarrenez jaso du aipamena -aurrez 1993an 'Apunte eta ahanzturak' bildumagatik-; Kamiok, aldiz, 'Beste norbaiten zapatak' narrazio liburuagatik Igartza saria jaso zuen 2011n eta hiru urte geroago Augustin Zubikarai saria 'Orube abandonatuak' nobela laburragatik.
Agerraldian izan zen ere Mikel Insausti Muguruza, Kutxa Fundazioaren izenean. «Gure sariketaren helburua da literatura sorkuntza eta zabalpena sustatzea. Gure lana bukatuta, liburuek orain beren ibilbidea hasten dute, eta ibilbide oparoa opa diegu», esan zuen.