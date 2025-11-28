Bahiketa bati buruzko nobela bahitu du Harkaitz Canok 'Silueta'-n
Eleberria idatzi ordez hari buruzko 31 kritikariren testuak «puzzle» modura batuz sortu beharko du irakurleak barne-istorioa
Donostia
Ostirala, 28 azaroa 2025, 17:19
Udazken honetan Harkaitz Canok eleberri berria kaleratuko zuela aurreratu zenean hari buruz segituan esan zen «ganberroa» izango zela eta ostiral honetan 'Silueta' (Susa) aurkezteko egindako agerraldian aurreikuspenak bete ditu, nobela, zentzu hertsienean, «ez baita existitzen», Leire Lopez Ziluaga editoreak esan bezala. «Ez bada Harkaitz Canoren buruan», ñabartu du. Funtsean, 'Silueta' «erdi ezkutuan izen bereko beste nobela bat gordetzen duen nobela» da, «bahiketa bati buruz» Ibarbia izeneko idazle batek idatzitakoa. Aldiz, irakurleak jasoko duena hari buruz 31 kritikarik egindako beste hainbeste kritika-literario dira. Jostari izateko gogo edo asmo horren lehen trazak eskaini zituen pasa den astean Literaktum jaialdiaren baitan egindako aurrestreinaldi modukoan eta Kaxildan egindako aurkezpenean ez da atzean geratu. «Jolasarekin segituz» -esan du Canok- «32. kritika irakurriko dizuet, aldekoa noski». H. C. Izenpean sinatutakoa. Aipuetako asko, beraz, harenak lirateke.
Sinopsiak -hala esan badaiteke- aurreratzen du Ibarbiak «bahiketa baten istorioa» kontatzen duela, baina «denek espero zuten nobela mardularen ordez lan esperimentala» plazaratu duela. «Ez du inor epel utzi; alde edo kontra, sotil edo suhar, denek nahi izan dute zerbait esan». Bahiketari buruzkoak, beraz, puzzle moduan eraikitzen joan beharko da irakurleak, Canok berak ere horien bidez eraikitzen joan izan behar duen bezala. «Liburua idazteko bi modu zeuden, sensatoa eta insensatoa. Nik bigarrena aukeratu nuen». Aldiz, hautu horrekin «motibazioa» edo idazle orok behar duen «motorra» aurkitu du. «Folio eta erdiko ipuinean idatz nezakeen nobela, baina ez zen hain dibertigarria. Baldin badakit zer geratzen den nobelan, zergatik idatzi?», galdetu du. Horren ordez, kritikari bakoitzak esandakotik eraiki du eleberria. «Zergatik haserretu da kritikari hau hainbeste? Nik pentsatu behar nuen profil horretako kritikari hori haserretzeko adinako zerbait izan behar zuela eleberriak. Oso aspergarria iruditzen zitzaidan hori. Askoz ere politagoa egiten zitzaidan kritikari bakoitzak kritikatu ahala nik neuk jakitea nobela nondik nora zihoan». Eta emaitzarekin asmatu duela uste du. Hala eginda «kritikari bakoitzaren maniei esker nobela aberatsago» dela. Orain, noski, barneko 'Silueta' hori idatzi lezake, baina esan duenez ez du egingo. Eta 32. kritika ere ez du eskegiko.
'Silueta'
-
Egilea: Harkaitz Cano.
-
Argitaletxea: Susa. Narratiba 159 zenbakia.
-
Orrialdeak: 160.
-
Prezioa: 17,50 euro.
Kritikari bakoitzaren azalean jartzea ariketa literario «oso interesgarria» izan dela azaldu du. Bat azaldu da Susako editorea, eta aniztasun hori «estilo, forma, euskaran, zein intentzioan» islatu dela. Era horretara, gainera, Canok ez du izan pertsonaiez aspertzeko denborarik izan. «Azkar aldatzea da gakoa, uzten duzun momentuan ere kariñoa diozu». Bide horretan, gainera, beste bi motor aurkitu ditu Canok: trama eta forma. Bahiketaren gaia aurkitu zuenean «gure gertuko historiaz hitz egiteko» aukera ikusi zuen eta, batik bat, «jolaserako, bahitua dagoena nobela bera delako». Forman, izenburuko silueta terminoaren atzean dagoen istorioa eta kritikoetako batek ederki azaltzen duena, «Étienne de Silhouette, Luis XV.aren finantza ministro» esango zenak siluetak egiteko zuen ohituratik tiraka. «Hiruak izanda ezin duzu liburu hori ez idatzi, lan mekanikoa» izan omen da. Hala, benetako erronka «ideiaren mailan» egotea izan da. «Banekien ideia ona zela, tiradizoa zeukala. Idazketak nekez lortzen du mailan egotea, borroka beti hor dago, ideiaren atrakzio indarrera nola gerturatu idazkera prosaiko triste horrekin».
31 iruzkin
Lopez Ziluagak esan bezala 31 kritika lortzea «zeresana eman zuenaren seinale» da, egun ez baita ohikoa «bost iruzkin» baino gehiago izatea. Hala, H. C.-k azpimarratu bezala, aspaldian Danele Sarriugarteren 'Erraiak' (Elkar) da bereizi dena, armiarma webgunean 15 kritika baititu eta oso atzera, 1932 eta 1933 urteetara, joan behar da 31 aurkitzeko. Lauaxetaren 'Bide Barrijak' liburuak ditu hainbeste. Ordukoak, aldiz, dio 32. kritikariak, «gizonezkoek soilik egiten zituzten, denak gaztelaniaz, eta luzeagoak ziren argi-itzalez hitz egiteko espazio gehiago zuten, kritika beraren baitan alde eta kontra aritzeko, ñabardurak aletzeko».
Hala, honen arabera, 'Silueta'-ko 31 kritikariak uler litezke «benetako pertsonaia» gisa. Hauek noski, ugariak dira: laudorioetan urtzen dena, destroyerra, idatzi ahal iritziz aldatzen duen zalantzatia, bere aldartearen berri eman edo bizitza kontatzen duena, beste idazleen benetako aipu, aipu apokrifo edo okerrekin mintzo dena, sumindua, liburua irakurri ez duena eta aitortzen duena, liburua irakurri ez duena baina aitortzen ez duena, spoilerrak irristatzen zaizkiona... Besteak beste.
Canok idatzitako seigarren eleberriaren balizko ideia-edo duela 15 urte otu zitzaiola azaldu du. Noski, erabat originala ez dela onartu du. Edo, hobe esan, H. C. Kritikariak azaleratu du, duela mende erdia Stanisław Lem idazle poloniarrak existitzen ez ziren 16 liburu eta testu zientifikori buruzko beste 16 kritika egin baitzituen.
Agerraldian Susako editoreak esan bezala jada «zaila» da Canok argitaratu dituen lanen «kopuru zehatza» ematea, baita horiek zein generotakoak diren, lasarteoriatarrak denetarik egin baitu: poesia, narrazioa, nobela, saiakera, kronika, gidoigintza, kantuen letrak... «Hitzarekin lotutako ia edozein genero», amaitu du.