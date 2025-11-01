Atxaga: «Domina la mezcla de locura pararreligiosa, tecnología y belicosidad del sur de EE UU»

Tiene Atxaga ese algo que le sitúa como un moderno oráculo, y dan ganas de preguntarle sobre cualquier cuestión, por peregrina que pueda parecer.

– ¿ ... Cómo ve el mundo actual si lo mira con la perspectiva de la edad? ¿Mejor, peor, raro?

– Tenemos el reflejo de pensar que lo que acaba de pasar es lo peor que ha ocurrido. Yo he pensado eso, por ejemplo, cuando hemos sido testigos de un genocidio como el de Gaza. Entonces piensas en la referencia de Auschwitz, eso también fue terrible. Claro, pero luego miras atrás y ves lo de Leopoldo II, rey de Bélgica, en Congo, que mató a diez millones... Y entonces una parte de tu espíritu entra en una región desolada, que para mí es aquella en la que no hay posible esperanza. Y debemos de salvar el resto de las regiones del espíritu para poder seguir viviendo.

– Parece entonces un momento tan malo como muchos otros de la historia.

– Con una particularidad, que se ha impuesto lo que podríamos llamar la dominación del 'sunbelt', del sur de Estados Unidos, un lugar belicoso, siempre proclive a la guerra, un lugar lleno de alta tecnología por todas partes, y al mismo tiempo con unas concepciones ideológicas que ya no hay aquí. Ideas que en Europa ya parecen delirantes, como por ejemplo, su concepto de la religión. Hablo de esa especie de locura pararreligiosa unida a alta tecnología y belicosidad. Y ahí se coloca el votante de Trump.

– ¿Qué opina de él?

– Es un tipo de gobernante que puede ser tan malo como otros muchos que ha habido, pero no ha habido nadie tan histriónico como él, salvo algún cacique africano. Entonces la novedad para mí, si lo puedo decir crudamente, es la aparición de los 'payasos matones'. Y eso lo ha traído la tecnología, porque si desaparece la conversación real, si desaparecen las comunidades, pues a lo mejor lo que hay al otro lado no es más que ese disparate pararreligioso y belicoso, con un lenguaje que ha roto todas las barreras.

– Y reflexiones que caben en 280 caracteres, unas 50 palabras de un mensaje en la red X, antes un tuit.

– La única forma de defendernos, creo yo, es sostener entre nosotros una comunidad, me da igual que sea un club, un txoko, que una reunión vecinos. Hay que defenderse en comunidad, porque uno solo yo no sé si se puede defender.

– El miedo a la inmigración está ahí de fondo, extendiéndose y creciendo cada vez más.

– Yo me remito a mis lecturas, a Adorno. Siempre que aparece la inmigración, en la cola aparece el fascismo, es decir, fascismo e inmigración van juntos. No quiero dar lugar a equívocos, lo que quiero decir es que el fascismo es un movimiento extremadamente agresivo que busca siempre una cabeza de turco. Entonces puede que lo encuentre en la comunidad judía de Berlín, en la de homosexuales de San Francisco o, claro, con más fuerza todavía, en los inmigrantes. Anteayer, una profesora de un instituto, me contaba que tuvo que expulsar de clase a una alumna de 13 años que estaba hablando de 'estos que vienen de fuera y nos violan, etcétera, etcétera'.

– En 2022, Yolanda Díaz le reclutó para ser el coordinador cultural de Sumar. ¿Cómo va esta colaboración?

– Doy opiniones puntuales sobre las cosas, pero no tengo relación. Me pidieron en su día que aportara una idea de cómo debía ser la cultura y me tomé el trabajo de escribir 15 folios. Doy fe de que ni una sola de mis palabras apareció luego. Entonces pensé: 'No estoy en onda. Ninguna de mis ideas se lleva a la realidad'.