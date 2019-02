Borja D. Kiza se zambulle en el 'Antropoceno obsceno' en el Koldo Mitxelena Borja D. Kiza, junto al mar. / DV El autor presenta el libro hoy jueves 28 de febrero en la bibloteca donostiarra junto al geólogo de la UPV Alejandro Cearreta y a la coordinadora de EcoPolítica Rosa Martínez PEDRO CID Jueves, 28 febrero 2019, 09:49

¿Qué es el Antropoceno, esa palabra cada vez más de moda con la que los ecologistas -pero no solo ellos- intentan advertirnos de los efectos planetarios potencialmente catastróficos de la actividad humana? El término hace referencia a la geología pero, sin embargo, el donostiarra Borja D. Kiza propone en 'Antropoceno obsceno' (editorial Icaria) una aproximación transversal a este concepto a través de la filosofía, la arquitectura, el paisajismo, la creación artística, los nuevos retos del mundo laboral, el consumismo, el feminismo... Para ello, ha entrevistado a grandes intelectuales europeos como Edgar Morin, Bernard Stiegler, Yayo Herrero, Gilles Clément, Pierre Rabhi y Valérie Chansigaud, entre otros.

«El Antropoceno sería la nueva era planetaria determinada por la acción humana», explica Kiza. «A menudo los libros o artículos que hablan de él se centran en los aspectos medioambientales, pero la acción humana va mucho más allá de reciclar o no o de utilizar energías verdes. Por eso he querido abordar el asunto a través de aspectos y retos más profundos, como la filosofía, la manera de entender el trabajo, el papel de la cultura en este tiempo, el cuestionamiento de nuestro sistema económico...».

Cubierta del libro.

Geológicamente, el Antropoceno no está aceptado oficialmente. Dada la proximidad de este periodo -el debate no está cerrado pero la fecha de inicio podría situarse en los años 40 o 50 del siglo pasado- y la dificultad de encajar esta visión en una ciencia que trabaja con periodos de miles o millones de años, la Comisión Internacional de Estratigrafía no ha dado el visto bueno a esta propuesta lanzada por el premio Nobel Paul Crutzen en el año 2000. Sin embargo, muchos científicos y activistas ecologistas trabajan desde hace años por el reconocimiento oficial.

Hoy jueves 28 de febrero, a las 19h, la biblioteca Koldo Mitxelena de San Sebastián acogerá la presentación de 'Antropoceno obsceno', en la que, además del autor, participará el geólogo de la UPV y único miembro español del grupo de investigación internacional Anthropocene Working Group Alejandro Cearreta. Junto a él estará la coordinadora de EcoPolítica y miembro de Equo Rosa Martínez. Entre todos intentarán desentrañar parte de las claves de este nuevo tiempo planetario que pone al ser humano en el punto de mira de los desafíos presentes y futuros de la biosfera.

«Lo interesante del Antropoceno es que, una vez aceptado, hace imposible seguir evitando cuestionar nuestra actividad global como especie y nos obliga a despertar a una nueva conciencia», explica Kiza. «Nos obliga a cambiar nuestra forma de pensar y, en consecuencia, de vivir los unos con los otros y con nosotros mismos. Y esta es una lucha que no solo los científicos y los ecologistas están librando sino que también muchas personas anónimas de la sociedad que actúan a pequeña escala, íntimamente.»