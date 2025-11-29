Antonia Pozzi eta Nazim Hikmet, Munduko Poesia Kaierak bildumako kide
Joannes Jauregi eta Gotzon Barandiaranek itzuli dituzte, hurrenez hurren, poeta italiarraren eta turkiarraren antologiak
Donostia
Larunbata, 29 azaroa 2025, 10:15
Poesia egiteko modutik, moldetik, antzekotasun gutxi dituzten baina euren lanak «idatzi zituztenetik irakurlera iritsi arteko aldea handia» izan zezaketela uler daitekeen bi egileren antologiak batu ditu Susak Munduko Poesia Kaierak bildumara, hain zuzen Antonia Pozzi (1912-1938) eta Nazim Hikmet (1902-1963) poetenak, hurrenez hurren Joannes Jauregi eta Gotzon Barandiaran itzultzaileek euskaratuak. Agerraldian izan ziren haiekin Isabel Etxeberria Ramírez eta Maialen Berasategi Catalán bildumako editoreak.
Biak ala biak izan ziren «goi klaseetako familian jaioak», Etxeberriak esan bezala, eta bizitzan zehar nahikoa lan izan zuten. Pozzirena oso laburra izan zen, 26 urterekin bere buruaz beste egin zuelako; gehiago iraun zuen Hikmetenak (62 urte), baina bildumako editoreak oroitarazi bezala «helduaroaren erdia kartzeletan eta erbestean pasa zuen».
'Antonia Pozzi'
-
Itzultzailea: Joannes Jauregi.
-
Argitaletxea: Susa, Munduko Poesia Kaierak 56 zenbakia.
-
Orrialdeak: 64.
-
Prezioa: 10 euro.
Pozzik hamar urteetan zehar poesia mordia idatzi zuen Jauregik azaldu zuenez eta are argazki gehiago atera zituen. Irudiaren garrantzia hori ez zen ausazkoa eta haren poesian, «kontenplatibo» bezala sailkatu zutena, eragin argia izan zuen. «Begirada existentzialista batetik idatzi zuen, natura eta mendia» oso presente izanik.
Era berean, bizirik zen bitartean ez zuen poesia alerik argitaratu eta haren heriotzaren ostean -familiak sutsuki egin zuen lan suizidioa tapatzeko eta luze defendatu zuen pulmoniaz hil zela eta haren testamentua segituan suntsitu zuten- aita arduratu zen idatzitako poema horiek argitaratzeaz, azaldu zutenez «esku-hartze dezentekoarekin» eta, horregatik, pentsa litekeela aldea dagoela testu originalekin. «Ez dakigu noraino eraldatu zuen alabaren ahotsa», gehitu zuen Jauregik.
Azkenik, mendien eta naturaren garrantziari buruz, itzultzaileak azaldu du oso mendizalea zela Pozzi, baina osteko kritikari italiarrek azaldu dutenez, mendiari eta bizipenei buruz idaztea ez zela «uste zen bezain autobiografikoa» izan eta gehiago zuela «egotearen fenomenoaren ikerketatik, lurra bera oinarri duen fisikotasunaren analisia. Esentzialismo bat edo gauzen barrura heltzeko nahia dago begirada poetikoa».
Lehen poeta turkiarra
Ez zuen bizitza erraza izan Nazim Hikmet turkiarrak erez. Goi-klaseko familia batean jaio zen Tesalonikan, 1901ean eta egun XX. mendeko turkiar poeta handienetakotzat jotzen bada ere, komunismoarekiko izan zuen konpromisoak -ordura arteko poesia molde zaharkitu eta elitistekin hautsi, eta herriaz eta herriari zuzenean mintzo zitzaion idazkera bat proposatu zuen- 12 urtez kartzelara eta, ostean, Sobietar Batasuneko erbestera eraman zuen.
'Nazim Hikmet'
-
Itzultzailea: Gotzon Barandiaran.
-
Argitaletxea: Susa, Munduko Poesia Kaierak 57 zenbakia.
-
Orrialdeak: 64.
-
Prezioa: 10 euro.
Han hil zen, Barandiaranek esan bezala «min handiarekin», besteak beste semearengandik hain urruti egotea. «Tragediarik handiena gertatu zitzaion, gehien maitatu zuen horretatik hain urruti egon eta idatzi behar izana. Laborariei, fabriketako langileei idatzi nahi die, baina ez dakit benetan zer gertatzen ari zaien».
Komunista izateaz gain abertzalea zela ere oroitu du itzultzaileak eta antologian «oso presente» dela, mina bezain beste eta komunismoa «baino gehiago». «Hain egoera makurrean maitasunak ematen dio ukendua mion hori sendatu eta idazteko». Hikmetek literatura frantses asko irakurri zuela adierazi zuen Barandiaranek eta nolabait «erromantikotasun» hori nabari zaiola. «Hautatu ditugu tonu aldarrikatzaile poemez gainera oso samur, oso maitasunetik idatzitako poemak. Bere alderdi militante eta aldarrikatzailea ez da hainbeste nabari».
Azkenik, euskaldunoi gertuko egingo zaigula iritzi zuen. Batetik, min hori «bere» egingo duelako irakurleak. Aurrez Gabriel Arestik ere itzuli zuen eta haren figura maiz etorri zaio Barandiarani Hikmet irakurtzean.