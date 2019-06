«Con la literatura de ficción se consigue llegar a las profundas verdades» El escritor Ángel García Ronda. / USOZ El escritor donostiarra Ángel García Ronda 'presenta hoy, a las 19.30 horas en la librería Lagun de San Sebastián, su libro 'Tal vez hubo una guerra', relatos de la Guerra Civil PATRICIA RODRÍGUEZ Jueves, 6 junio 2019, 07:26

Fue hijo de la guerra y aunque no la sufrió directamente, su memoria guarda historias de aquellos que sí la vivieron y la padecieron en primera persona. A lo largo de los años, el escritor Ángel García Ronda (Donostia, 1939) ha ido acumulando relatos reales de familiares, amigos y conocidos ocurridos en la Guerra Civil que ahora recoge en su libro 'Tal vez hubo una guerra'. La presentación es hoy a las 19.30 horas en la librería Lagun de San Sebastián.

- La bibliografía sobre la Guerra Civil española es abundante. ¿Qué le ha llevado a escribir este libro?

- Cuando era pequeño sentía mucha curiosidad por lo que estaba ocurriendo y le solía preguntar a mi padre por las cosas que oía, pero en las casas había una especie de vocación de silencio acerca de la guerra, la gente tenía mucho miedo e intentaba evitar la conversación, sobre todo con los niños. Con los años, fui conociendo historias de muchísima gente, de mi familia y de amigos muy cercanos a ella. Gente que tuvo que exiliarse y gente que no quiso marcharse, madres que se quedaron sin hijos, mujeres sin maridos, hijos sin padres... y sentí el impulso de narrarlo.

- ¿Son historias reales?

- Son recuerdos y relatos, de terceras personas, quizá de ahí el título de la obra, que ocurrieron de verdad y que se narran a través de la imaginación literaria. Pero no hay ni una sola página que no sea cierta de alguna manera. Creo que con la literatura de ficción se consigue llegar a esas profundas verdades, a lo que sucedió realmente.

- Dibuja la figura de la guerra intercalando hechos comprobados con reacciones humanas, individuales y colectivas. ¿Qué aporta esta visión de las cosas?

- He querido relatar una visión humana de la Guerra Civil, más allá del hecho bélico y político, del que existen muchas publicaciones. Quería mostrar cómo resonó y cómo influyó la guerra en las personas, porque en las historias hay verdad.

- ¿Esas historias comparten la versión de los hechos?

- El libro expone, a través de nueve relatos, una visión bastante amplia de lo que a muchas personas de distinta condición les supuso la guerra y con el tiempo me he dado cuenta de que las distintas visiones de la gente que batalló en un campo y en el otro suelen ser bastante parecidas cuando se cuentan desde el punto de vista humano.

-¿Recuerda algún relato que le conmoviera especialmente?

-Hubo muchos, pero la historia de Hilario (nombre ficticio) es muy potente. Fue un hombre que fingió estar loco para ayudar a su hermano. Éste salió vivo de la guerra y estuvo escondido por ahí, por eso a Hilario más le valía seguir estando loco. Si destapaban la normalidad se lo llevarían a comisaría y allí lo interrogarían hasta que 'cantase'. Anduvo en varios manicomios de la zona del norte y al final consiguió escaparse. Murió en Colombia. Es una historia que su base es real y se quedó en mi cabeza dando vueltas hasta que dije, todo esto tengo que sacarlo, no podía dejarlo dentro de mí.

-Su generación conoció la guerra contada por sus testigos. ¿Cómo la ve usted?

-La Guerra Civil fue el acontecimiento más importante y cruento ocurrido en el siglo XX en España, que dejó al país sin aliento. Todo el mundo fue vencido y solo una minoría sacó ventajas de ella.

-¿Sigue siendo una guerra desconocida?

-Más que desconocida es una guerra que todavía puede dar lugar a mucha interpretación. Fue una catástrofe sin parangón en Occidente y muy caótica, por eso hay tanta bibliografía y han sido tantos los que se han dedicado a estudiarla. La prueba es que han pasado 80 años de aquello y todavía no hay un canon de interpretación que diga: pasó esto.

-Habla, a través de personajes como el tío Acisclo o Martín, del caos y la contradicción en una contienda de la que nadie salió vencedor.

-Fue muy caótica. Se dice que hubo dos bandos, pero fueron muchos más. Dentro de cada uno, había otros tantos y lo complicó todo aún más, como ocurrió por ejemplo entre anarquistas y comunistas, y dentro de los comunistas trosquistas y leninistas, que anduvieron también a tiros. También hubo gente que, aunque sus ideas eran más liberales, se unió al otro lado porque se sentían católicos y pensaban que aquellos defendían eso. Y también ocurrió con gente que quizá era de derechas pero le gustaba ese liberalismo de la República. Hubo muchas contradicciones, como personas de un bando auxiliando al del otro. Si hubiera habido un poco más de racionalidad, esta catástrofe se podría haber previsto y evitado. Al final el país quedó sin aliento. La República suponía una salida de España hacia algo más progresista, más cercano a la contemporaneidad, pero no tuvo la suficiente fuerza como para encauzar aquello de una manera rigurosa.

-Se centra sobre todo en personajes que se quedaron en su tierra.

- Mi familia estuvo en el bando perdedor y he tenido la fortuna literaria de poder contar con la sensibilidad de los vencidos, aquellos que no quisieron abandonar su tierra pudiendo haberlo hecho. Otros se marcharon, algo que me parece absolutamente normal, pero en el libro describo sobre todo a la gente que se quedó, habiendo perdido y sufrido tantísimo. Han sido muy importante para el país. El país se construyó por esa gente que pese a todo se quedó. Yo los he visto trabajar y trabajar. Ésa es la epopeya tras la guerra. La de millones de personas que a pesar de todo siguieron trabajando y portándose decentemente. Podría haber sido una generación de personas totalmente desarraigadas, hasta de bandidos. Sin embargo no hubo nada de eso. Yo he vivido con gente con una moral... Me conmueve.

-¿Con qué imagen de la guerra se va a quedar el lector después de esta lectura?

-Eso lo tendrá que decidir cada uno, pero al menos espero que podamos aprender todos de esta catástrofe donde casi nadie sacó nada de ella. Es admirable aquellos supieron superar sus odios y sus rencillas.