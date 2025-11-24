Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Participantes en el encuentro con Arantxa Urretabizkaia dentro del festival Literaktum. Ivan Montero

Más de 8.000 personas han participado en el festival Literaktum

Los encuentros con Juan José Millás, Juan Manuel de Prada y Javier Cercas son los que más público han atraído

R. Korta

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:35

Comenta

El festival de las letras, Literaktum, se ha celebrado este año del 10 al 23 de noviembre, en colaboración con diversas instituciones. En torno a ... 8.200 personas se han acercado a las 53 actividades organizadas en diferentes espacios, tanto para adultos como para niñas y niños aficionados a la literatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  2. 2

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  7. 7 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  8. 8 Verdeliss logra el sexto puesto en la Maratón de San Sebastián en un día redondo: «Maratoniana de día, mamá de tarde»
  9. 9 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  10. 10 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de 8.000 personas han participado en el festival Literaktum

Más de 8.000 personas han participado en el festival Literaktum