«Algunas librerías son hoy lugares de resistencia cultural» Danele Sarriugarte, Antonio Casado da Rocha y Fernando Broncano, durante un momento del coloquio en la librería Kaxilda. / PEDRO MARTÍNEZ El filósofo Fernando Broncano y la escritora Danele Sarriugarte reflexionan sobre la cultura en el marco del festival Literaktum ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 18 noviembre 2018, 08:44

Durante el último siglo la cultura ha pasado de ser un lujo a una industria, pero en este tránsito también han cambiado nuestra forma de vida y las maneras de hacernos daño. La escritora Danele Sarriugarte y el profesor Fernando Broncano, ambos inmersos en la crítica de la cultura, protagonizaron un coloquio en la librería Kaxilda, en el que analizaron estas cuestiones. La charla, promovida por el Grado de Filosofía de la UPV e incluida como parte de la programación de Literaktum, trató de responder a la pregunta '¿Quién hace la cultura'?

Ambos ponentes han tratado esta cuestión en sus últimos trabajos. Fernando Broncano fue claro al afirma que «la cultura importa más de lo que parece, sobre todo a los que están organizando el mundo en el que vivimos». Por eso, sus primeras palabras las dedicó a agradecer su participación en el coloquio. «En este país hay un grupo de librerías que se están convirtiendo en el último lugar de resistencia cultural frente a la invasión de las grandes plataformas que están acabando con estos espacios», señaló, y se mostró agradecido porque «la cultura no hegemónica tenga espacios donde poder sobrevivir».

Durante su exposición, Broncano se refirió a la «mercantilización» del conocimiento, que hoy día, dijo, es el lugar donde se producen las mayores desigualdades. «Dentro de la cultura es fundamental el conocimiento, que es un bien común que se va transmitiendo, pero hemos asumido que aprendemos para adquirir un capital cultural». El filósofo también se refirió a los medios de comunicación, que «están transformando nuestras identidades» con su «insensibilidad» hacia los hechos. «Cada vez importa menos lo que ocurre y más las reacciones emocionales». También ser refirió a los «altos grados de ignorancia» que está creando la sociedad, y criticó que tres grandes plataformas de internet estén «destruyendo» el mundo.

Reflexiones desde el relato

En su último trabajo, 'Cultura es nombre de derrota', Broncano ha abordado estas cuestiones, pero admitió que aunque sus reflexiones se centran en un punto de vista filosófico, en los últimos años el relato se está convirtiendo en una forma «cada vez más importante de pensar», y aseguró que «el mejor estudio de lo que está pasando en este país lo están haciendo novelistas mujeres jóvenes que están en precario. Yo me dedico a otra forma de pensar».

Una de estas autoras es Danele Sarriugarte, que en su último libro 'Azala erre' se plantea la forma de entender el arte «en la época del 'freelance', Twitter y la autopromoción». La escritora de Elgoibar señaló que hoy día el artista da a conocer sus obras a través de las redes sociales, y aunque consigan una gran difusión, muchas veces esos trabajos no se leen o ven. «A veces el artista se convierte en el producto y no su propuesta». Por eso defendió que «un escritor debe saltar solo, sin prestar atención a lo que le digan otras voces. El ruido que hay en Twitter no ayuda al escritor».