Leitzako saioa eta finalerako txartela, Julio Sotorentzat
Eneko Lazkoz ere han izango da, gainerakoak azaroaren 16an jakingo dira
I. Mendia
Astelehena, 10 azaroa 2025, 17:43
Aste-bukaeran, Leitzako kiroldegian lehiatu den 2025eko Nafarroako Bertsolari Txapelketako bigarren finalaurrekoa jarraitzeko 350 lagun inguru bildu ziren. Haien aurrean aritu ziren kantuan Julio Soto Ezkurdia, Patxi Castillo Graciarena, Mikel Lasarte Cia, Jabi Lezaun Landa, Sarai Robles Vitas eta Kattin Madariaga Apaolaza eta egin beharreko lanak amaituta lehena nagusitu zen 526,5 punturekin. Ez da lortu zuen sari bakarra, pasa den astean Eneko Lazkozek egin bezala, azaroaren 29ko Iruñeko Nafarroa Arenan jokatuko den finalerako sailkapen zuzena lortu baitzuen.
Iratxe Legarra aritu zen gai-jartzaile lanetan; epaile, aldiz, Cesar Etxeberria, Joseba Beltza, Mikel Beaumont, Nerea Bruño eta Patxi Barberena aritu dira. Hau izan da, zehazki, saioak utzi duen sailkapena: Soto (526.5), Sarai Robles Vitas (494.0), Mikel Lasarte Cia (454.5), Kattin Madariaga Apaolaza (451,5), Patxi Castillo Graciarena (422.5), Jabi Lezaun Landa (418,0). Azken bost hauek finalaurrekoak amaitu arte itxaron beharko dute, orduan jakingo baita puntuazio hurrenkeraren arabera zeinek lagunduko dituen hiru garaileka.
Hain zuzen, azaroaren 16an izango da Tafallan. Hango pilotalekuan ariko dira kantari Amaia Elizagoien Varela, Ekain Alegre Gil, Joanes Illarregi Marzol, Josu Sanjurjo Alzuri, Xabat Illarregi Marzol eta Xabi Maia Etxeberria.
Bertako garailea, Eneko Lazkoz eta Julio Soto bezala, zuzenean sailkatuko da. Gainerako bostak puntuazioaren arabera. Oraingoz sailkapena honela da: Saioa Alkaiza Guallar (496.00), Ekhiñe Zapiain Arlegi (494.00), Sarai Robles Vitas (494.00), Eki Mateorena Zozaia (488.50), Julen Zelaieta Iriarte (458.50), eta Mikel Lasarte Cia (454.50) sailkatuko lirateke. Finalaurrekoetan ere lehiatu dira Kattin Madariaga Apaolaza (451.50), Endika Legarra Nuin (441.00), Patxi Castillo Graciarena (422.50) eta Jabi Lezaun Landa (418.00).
Gogoratu finalerako sarrerak salgai daudela dagoeneko, www.bertsosarrerak.eus atarian.