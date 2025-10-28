Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Joanes Illarregi.
Nafarroako Bertsolari Txapelketa

Laugarren saioa Joanes Illarregik irabazita, osatu dira finalaurrekoak

Azaroaren batean hasiko da azken fasea

I. Mendia

Asteartea, 28 urria 2025, 14:44

Comenta

Nafarroako Bertsolari Txapelketako lehen faseko laugarren eta azken finalaurrekoa Los Arcosen jokatu da aste-bukaera honetan eta Joanes Illarregi nagusitu da 361.5 punturekin. Aurrekoetan bezala -Eneko Lazkoz, Julio Soto eta Xabat Illarregi Auritzeko, Mutiloako eta Iruritako saioak irabazita, hurrenez hurren- finalerdietarako zuzeneko txartela lortu du eta, azkena zenez, puntuazio hurrenkeraren arabera osatu da 18 bertsolarien zerrenda. Aldaketa bat izan da Saats Karasatorrek uko egin baitio txapelketari.

Aste-bukaeran Los Arcoseko Kultur Etxera bertsozale ugari gerturatu ziren Ekain Alegre Gil, Joanes Illarregi Marzol, Kattin Madariaga Apaolaza, Mikel Lasarte Cia, Saioa Alkaiza Guallar eta

Xabi Maia Etxeberria kantuan entzuteko. Lan puntuagarri guztiak egin ostean, honela geratu dira saioko puntuazioak: Joanes Illarregi Marzol 361.5, Saioa Alkaiza Guallar 340.5, Mikel Lasarte Cia 339.0, Ekain Alegre Gil 332.5, Kattin Madariaga Apaolaza 331.0 eta Xabi Maia Etxeberria 319.5.

Era berean, lehiak «Nafarroako berde, hori eta gorriak» zeharkatu ostean finalaurrekoetan nork kantatuko duen zehaztu da.

Xabat Illarregi Marzol 365.50

Joanes Illarregi Marzol 361.0

Eneko Lazkoz Martinez 357.50

Julio Soto Ezkurdia 353.0

Endika Legarra Nuin 349.50

Saioa Alkaiza Guallar 340.5

Mikel Lasarte Cia 339.0

Sarai Robles Vitas 338.50

Josu Sanjurjo Alzuri 336.00

Ekain Alegre Gil 332.5

Kattin Madariaga Apaolaza 331.0

Ekhiñe Zapiain Arlegi 329.50

Saats Karasatorre Martinez 328.5

Julen Zelaieta Iriarte 321.00

Amaia Elizagoien Varela 320.50

Xabi Maia Etxeberria 319.5

Jabi Lezaun Landa 309.00

Eki Mateorena Zozaia 301.50

Saats Karasatorrek uko egin dio txapelketari, beraz, Patxi Castillo Graciarenak (296.50 puntu) osatuko du hemezortziko zerrenda. Azaroaren 1ean emango zaio hasiera finalaurrekoen faseari, egun horretan Agoitzen jokatuko den saioarekin. Beste bi saio ere izango dira, azaroaren 8an Leitzan eta 16an Tafallan. Horietan erabakiko da finalean ariko diren zortzi bertsolarien zerrenda. Azaroaren 29an jokatuko da finala, Iruñeko Nafarroa Arenan. Sarrera guztiak salgai daude dagoeneko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  8. 8

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  9. 9

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  10. 10

    Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Bizkaia y Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Laugarren saioa Joanes Illarregik irabazita, osatu dira finalaurrekoak

Laugarren saioa Joanes Illarregik irabazita, osatu dira finalaurrekoak