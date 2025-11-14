LABO propone volver a las raíces a través de las artes escénicas

Con el espectáculo 'Zuloa', de Komorebi Produkzioak, se inauguró ayer en Tabakalera la séptima edición del festival LABO XL. Cuatro días repletos de danza, teatro ... y circo contemporáneo, además de diversas actividades paralelas en espacios de Tabakalera, Kutxa Fundazioa y Gazteszena.

La compañía tolosarra ha desarrollado esta propuesta durante una de las tres residencias que otorga LABO, en concreto el programa Eki, orientado a nuevos talentos guipuzcoanos. Además, la artista Garazi Egiguren, integrante de Komorebi, protagoniza el cartel de la edición que ayer comenzó y que «pone el foco en las tradiciones, las raíces y el folklore, en la vuelta a casa, a lo local y lo cercano, a la reflexión sobre nuestros orígenes, cómo lo entienden los artistas y lo llevan a la creación actual en una búsqueda de saber quiénes somos», según explicó Ion Estala, director del festival.

El cartel La artista Garazi Egiguren de la compañía Komorebi Produkzioak es la imagen del cartel de este año

LABO se presenta como un espacio abierto donde tienen cabida aquellas expresiones artísticas que utilizan el cuerpo y el movimiento como eje principal de creación. Un lugar donde confluyen artistas, agentes culturales, instituciones y público

El programa está compuesto por propuestas de artistas locales e internacionales, dando voz a mujeres creadoras y al euskera. El objetivo es llevar las artes escénicas a todos los públicos. 23 compañías van a ofrecer 21 espectáculos, con 5 estrenos absolutos, 2 estatales y 8 en Euskadi, además de varios encuentros para presentar distintos procesos creativos y jornadas profesionales.

300 solicitudes

Ana Barrante, jefa de producción de LABO, recordó que para esta edición se han recibido más de 300 solicitudes, además de las propuestas seleccionadas a través de las redes tejidas con otros festivales y programaciones.

Dentro de la amplia oferta –a la que se puede acceder con entradas para un espectáculo, para toda una jornada o con abono para todos los días–, se encuentran las producciones gallegas 'BenQuerer', de Fran Sieria Compañía de danza; 'Monte', de Laboratorio Escénico y 'Fenda', de Colectivo Glovo. También se puede ver la propuesta portuguesa 'Admumuratio', de Ata Teatro e Outras Artes. Desde Castilla y León llega Marcos Martincano con 'Hacer torrijas como acto de resistencia'. 'No estamos aquí para bailar' es el montaje de La Basal, procedente de Andalucía, y desde Cataluña viene 'El cuerpo tartamudeando en la proximidad de un signo futuro', de Valeria Polorena. Samantha Huson y Miren Ibarguren se encuentran en el reparto de 'Domingo de gramos', un montaje de Alex de la Croix y Sara Ruiz Ferrer.

Entre los espectáculos vascos están 'M', de Arantza Iglesias & Ane Garcia; 'Basandere', de Node; 'Dantza', de Berritza Alkartea o 'Tinieblak', de DAB Dantza Konpainia, entre otros.

Programa Durante cuatro días se ofrecen 21 espectáculos, cinco de ellos estrenos absolutos

Ana Lopez Loiarte, recién nombrada concejala de Cultura del Ayuntamiento donostiarra, resaltó ayer que «experimentar con los lenguajes artísticos sirve para acercarnos a nuevos públicos».

Edurne Ormazabal, directora de Tabakalera, destacó en la inauguración que uno de los aspectos a resaltar es que «los lenguajes artísticos conviven con territorios porosos que dialogan y se impulsan».

Por su parte, Ana López Asensio, directora de Promoción de la Cultura e Industrias Culturales y Creativas del Gobierno Vasco, apuntó que «es más que un festival, es un lugar para desarrollar talentos».