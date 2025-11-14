Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Garazi Egiguren, en un momento del espectáculo 'Zuloa' que inauguró ayer LABO XL. Iñigo Arizmendi

LABO propone volver a las raíces a través de las artes escénicas

La séptima edición del festival guipuzcoano de danza, teatro y circo contemporáneos se inauguró ayeren Tabakalera

Teresa Flaño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:15

Con el espectáculo 'Zuloa', de Komorebi Produkzioak, se inauguró ayer en Tabakalera la séptima edición del festival LABO XL. Cuatro días repletos de danza, teatro ... y circo contemporáneo, además de diversas actividades paralelas en espacios de Tabakalera, Kutxa Fundazioa y Gazteszena.

