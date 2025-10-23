Kutxa Kubo y Tabakalera se alían para mostrar la mayor exposición de Maider López

Kutxa Fundazioa Kubo y Tabakalera se han unido para celebrar de forma conjunta sus aniversarios. La sala de exposiciones situada en el Kursaal cumple 25 ... años y 10 el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián. El resultado de este trabajo en común es la mayor muestra individual de la artista donostiarra Maider López (1975) que reparte entre los dos espacios 25 proyectos, muchos de los cuales aún no han sido vistos. Bajo el título 'Ukitu', se presenta la última década de trabajo internacional de la creadora y se recupera obras anteriores para aportar contexto y generar nuevas conexiones.

'Ukitu' alude a la capacidad de afectar y ser afectado y a la dimensión afectiva del arte, así como a la transformación de los contextos en los que la artista interviene. La exposición funciona como un ecosistema que conecta diferentes niveles de percepción, interacción y colectividad.

Maider López desarrolla su práctica interviniendo en entornos urbanos y naturales -edificios, plazas, montañas, playas o ríos-, a través de acciones, algunas de gran escala, otras más sutiles. Obras que invitan a modificar la relación del ser humano con otras personas y con el entorno, y que a menudo requieren de la participación del espectador desde acciones pública generadoras de colectividades hasta situaciones existentes que son observadas y registradas por la artista.

Suelos y atascos

En Tabakalera se encuentran instalados algunos de los trabajos de Maider López que la colocaron en la esfera artística internacional. Está su proyecto 'Suelo', iniciado en 2001 y que todavía continúa desarrollando. Con esta instalación busca alterar en tiempo real la experiencia corporal y perceptiva del espectador, recubriendo el suelo de la sala de exposiciones con tablas sueltas que llevan a cambiar el paso, trastocando con ello las certezas del visitante.

En 'Ataskoa' la artista consiguió una de las imágenes más llamativas de 2005, al animar a los conductores, que acudieron tras una convocatoria pública, a que formaran una larga hilera de coches que dibujaba el contorno de un paisaje.

Más reciente es 'Agua limpia al río' (2024-2025), que se expone por primera vez. Se trata de un vídeo que muestra la recogida de agua de lluvia en baldes de diferentes tamaños y colores en una azotea de Costa Rica. También es reciente 'Arqueología de la hierba' (2023-2025), hasta ahora no vista públicamente, donde la artista recorre un territorio natural concreto siguiendo la cambiante configuración del pasto. Son las mordidas y las pisadas de diferentes especies de animales, así como los efectos de la climatología, lo que impulsan a la artista a recnocer el terreno a partir de las pequeñas transformaciones que los animales provocan en el entorno.

Reflexión sobre el color

El color ocupa el espacio central de Kutxa Fundazioa Kubo, donde se encuentran proyectos de gran escala y de diferentes épocas que ahondan en el interés de Maider López por cómo se percibe la realidad y que provienen de sus investigaciones en torno al color. Así, en la instalación '327 x 1383' (2001-2025) cada plano del espacio muestra sus propias medidas y se diferencia por un determinado color.

Tiempo y color son también los principales elementos que vertebran la gran instalación 'Caja de 120 lápices de colores (2017-2025), realizada a lo largo de nueve años y que se exponen por primera vez en su totalidad. Los más de mil dibujos que ocupan la pared surgen del ritual de dibujar hasta que se agota el lápiz y se convierten en una manera no habitual de medir el tiempo

En Kutxa Fundazioa Kubo también están algunas de las primeras creaciones de López. Entre las más antiguas está 'Playa' (2005) donde todas las personas que acudieron a la cita un domingo en la playa de Zumaia usaron una toalla roja. La aparente normalidad veraniega es trastocada, generando nuevas colectividades temporales. En diálogo con esta obra, una única imagen de la serie que compone el proyecto 'Polder Cup' (2010), un torneo de fútbol en los polder, terrenos típicamente holandeses en los que el agua interfiere con el terreno de juego, creando la necesidad de inventar nuevas estrategias y adaptar las reglas para adecuarse a la nueva situación.

La muestra se complementa con un programa público que incluye visitas dialogadas y guiadas, talleres familiares dirigidos por Inés Bermejo y de arte en familia y un taller de arte contemporáneo en la propia sala de exposiciones de Tabakalera impartido por Jutura kooperatiba. Además, se realizará un única visita guiada por el comisario Aimar Arriola, quien recorrerá las dos sedes de la exposición.

Asimismo, la muestra contará con una publicación que documenta la obra de la última década de la artista, editada por Dalpine, que incluye un ensayo de Arriola y una conversación entre Maider López y Hans Ulrich Obrist, crítico de arte y comisario internacional.