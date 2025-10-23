Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación de la exposición 'Ukitu' en Tabakalera Arizmendi

Kutxa Kubo y Tabakalera se alían para mostrar la mayor exposición de Maider López

La muestra está centrada en los trabajos de la última década de la artista donostiarra, con referencias a proyectos anteriores

Teresa Flaño

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:58

Kutxa Fundazioa Kubo y Tabakalera se han unido para celebrar de forma conjunta sus aniversarios. La sala de exposiciones situada en el Kursaal cumple 25 ... años y 10 el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián. El resultado de este trabajo en común es la mayor muestra individual de la artista donostiarra Maider López (1975) que reparte entre los dos espacios 25 proyectos, muchos de los cuales aún no han sido vistos. Bajo el título 'Ukitu', se presenta la última década de trabajo internacional de la creadora y se recupera obras anteriores para aportar contexto y generar nuevas conexiones.

