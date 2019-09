El Kursaal acoge una doble cita con Ara Malikian Malikian dedica su gira a la «esencia de la música, forjada por años de viajes alrededor del mundo».. / A. CORBIJN 'Royal Garage'. El explosivo violinista libanés de origen armenio actuará mañana y el domingo en el Auditorio Kursaal J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 septiembre 2019, 08:21

Menos de un año después de abarrotar el velódromo de Anoeta con su último show, el explosivo Ara Malikian regresa a Donostia para ofrecer una doble función mañana y el domingo en el Auditorio Kursaal. El violinista libanés de origen armenio presentará en la capital guipuzcoana su 'Royal Garage World Tour', la gira del disco que ha publicado este mismo año.

Se trata de un doble álbum en el que el músico hace un recorrido por los garajes de las grandes ciudades que han dejado impronta en su estilo y corazón a lo largo de su carrera. En él hay colaboraciones de artistas de latitudes diversas como el italiano Franco Battiatto, que canta su célebre 'Voglio Vederti Danzare', o el aragonés Kase O, que rapea en 'El todo'. También destacan las aportaciones de la madrileña-andaluza Soleá Morente ('Pa ti'), el maño Bunbury ('El extranjero'), el cubano Pablo Milanés ('Los días de gloria') o el argentino Andrés Calamaro ('Nostalgias'). Y no faltan composiciones propias, «unas veces más inquietas y movidas y, otras, más íntimas y personales», según indican desde su discográfica.

Los conciertos Cartel Ara Malikian. Lugar: Auditorio Kursaal. Día y hora Mañana a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00. Precio 42/58 euros.

Según ha explicado el propio Malikian, que lleva tiempo afincado en España, su relación con los garajes empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano. «En el mundo entero las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música y yo no me quería quedar sin formar parte de esa movida», recuerda: «Yo tenía diez años y mi padre me decía para convencerme: 'Vamos, hijo, bajemos al garaje, vamos a montar una banda de rock como la de los Rolling Stones'».

«Mi banda no tenía tanto rollo como la de ellos, yo no me codeaba con Keith Richards o Mick Jagger y hablábamos de rock y música de vanguardia. A mí me esperaba mi tío Nono con una trompeta abollada, mi vecino con una botella de anís y mi abuela con una mandolina... A día de hoy sigo sin verle el rock and roll pero le veo el amor y eso es más que suficiente», asegura un músico que después montaría distintos proyectos en otros garajes: «los alemanes, los ingleses, los parisinos los españoles... Parece ser que estoy predestinado a ellos, me pasan cosas fascinantes en los garajes...», confiesa. Por tanto, el nuevo tour de Malikian está dedicado «a la esencia de la música, forjada por años de viajes alrededor del mundo descubriendo las mejores y más característicos sonidos».