Beñat Gaztelurrutia
Euskara eta gazteak erdigunean, dena prest da aldaketekin datorren 60. Durangoko Azokarako. Bi guneak -Atartea eta Berbagailua- zein gaueko emanaldiak mantentzea da asmoa
Donostia
Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:59
Bigarrenez jarraian lau eguneko Azoka antolatzea erronka izan da, are gehiago «dena» sartu nahi bada. Programa zein katalogoa aurkeztuta lasaiago, abenduaren 5etik 8ra datorrena eta horrek utziko duen oihartzuna da orain lana. Bi espazio berri eta inoiz baino nobedade gehiago, erreklamo nagusiak, beste behin euskal kulturaren plaza izateko. Palestina ere erdigunean izango da.
Hala, euskaltzaleei bertaratzeko gonbita luzatzen die -«alaitu egiten dute herria»-, oroituz Durango ez dela soilik «egun bateko gauza», are gehiago egunero eta «egun batez baino gehiagoz» goza daitekeela. «Jendeari eskatuko genioke, beti bezala zorionekoak garelako eta bisitari jatorrak ditugulako, hala etortzen jarrai dezatela, umorez eta pazientziaz, gerta daitekeelako uneren batean pilaketaren bat aurkitzea espazioren batera ezin bada sartu beranduago sartu ahalko da edo beste espazio batean sar daitekeelako».
– Programazioa aurkeztuta, azken ordukoak salbu, arnasa har daiteke ala Azoka igaro bitartean zoli?
– Zalantzarik gabe mugarri garrantzitsua da biak, egitaraua zein katalogoa, aurkezten diren eguna. Durangoko Azokan izen ematen duten partaide guztiei informazioa eskatu, txukundu eta edozeinek bisitatzeko moduan eroso jartzen dugu eta horrek orain arteko lanaren erdia bano gehiago eskatzen digu. Egitaraua aipatu duzu, baina katalogoari betidanik eman zaio garrantzi handia eta munduan azoka gutxi dira nobedadeak biltzen dituztenak. Aurten 1.026 dira, erraz esaten da... Lehen 300 eta 400 orriko liburuak inprimatzen ziren. Orain zorionez webgunearen bitartez digitalki gordetzeko eta zabaltzeko aukera dugu.
– Bigarren urtez lau eguneko Azoka izango da eta hori beti da erronka. Iazko esperientziak lagundu du?
– Egun bat gutxiago izateak dakarrena da toki gutxiago dagoela, aurkezpenak egiteko ere. Era berean, etorri behar duten guztiek bost egunetan banatu beharrean lau egunetan egingo dute eta toki gutxiago haientzako ere. Horrek nahasmenak dakartza gero eta bisitari gehiago jasotzen ari garen honetan. Horri begira garraioaren inguruan aurrerapen batzuk egin ditugu. Euskotrenekin harreman estuan aritu gara eta bai ostiral, larunbat zein igandean larunbatean ohikoak diren gaueko zerbitzuak zabaldu dira. Eta egunez maiztasunak zabaltzea, batez ere inguruko herrietatik: Zornotza, Amorebieta-Etxano, Zaldibar, Berriz eta Abadiño. Kotxez sartu beharrean bertan utzi eta modu erosoan heltzeko Durangora. Halako doiketak egiteko esperientziak laguntzen du, jakina.
– Aipatzen zenuen 1.026 nobedade direla, kopuru aldetik itzela, eta gero eta anitzagoa ere. Euskaraz edozer egin daitekeela esan baino erakustea hobe?
– Bai. Batez ere ahalegina egin dugu diziplinak ugaritzean. Gero horien barnean estilo askotako sormen-lanak egon daitezke, hori sortzaileen eskutik dator eta zorionez oso sorkuntza emankorra eta ugaria daukagu. Azken urteotan kulturaren unibertso osora zabaltzeko ahalegina egiten ari gara eta horregatik jarri diogu lerroburu moduan 'Kulturaren jaialdia', kultura hizki larriz eta ahalik eta modu zabalenean jaso nahi dugulako, euskaraz. Eta erakutsi.
– Hortik datoz espazio berriak, Atarte eta Berbagailua?
– Bai.
– Lehenak irudigileak hartuko ditu. Iaz kultur sistemako sektoreak falta zirela identifikatua zenuten, ilustratzaileak aipatuz, baina lanketa egin behar zela ere. Esan zenuen «jauzia ondo pentsatu» behar zela, baina «zelan egin, nola eta batez ere norekin». Bidelagun egokiak, epe luzerako konpromisoa... Hartu-emana erraza izan da ala aurretik dator?
– Aurretik dator, jakina. Iaz hau esaten genbiltzan buruan geneukalako aurten jauzia egiten ahaleginduko ginela. Ondo diozun bezala hau ez da hilabetean mamitzen den kontua, aurretik dator. Input edo eskaera irmoa izan dugulako irudigileen mundutik. Gu beti gaude proposamen eta eskariak aztertzeko prest, serioak badira gehiago eta hau bazen. Azkeneko hiru bat urteetan Irudigileen Elkartearekin harremanetan izan gara eta halako zerbait egiteko aukera beti izan dugu buruan. Egituratuta zetorrelako, atzetik elkarte eta kolektibo bat, gauzak argi zeuzkana. Hori da behar duguna.
– Berbagailuan podcastak. Sektoreak eskatuta ala publiko berrietara heltzeko nahia?
– Atartearen berbera. Sektoreak baino gehiago, podcastgintzan dabiltzan eragile batzuek eskatuta. Orain hiru urte Badabil podkasta jarri genuen martxan Hiru Damatxo eta EITBrekin -orain GUAU- batera, emaitza oso ona izan du eta guk ikusten genuen podkast unibertsoa hor zegoela, komunikaziorako tresna baliotsua zela. Audioen mundua norberaren denborara egokitzen da, bakoitzak entzuten du nahi duenean, astia daukanean edo beste zerbait egiten ari dela. Neurri batean horregatik dauka halako arrakasta. Zergatik beste podcastak Azokaren inguruan hausnartzen ez jarri? Gonbidapenez gauzatu dugu, aurten dozena bat inguru izango dira. Amankomunean izango dute bideopodcastak izango direla, Durangoko Azokan grabatuko direla eta bertan aurkezten den nobedade bati buruz arituko direnak 30 minutu eta ordubete artean. Osorik eta zatika sareratuko ditugu.
– Gaia ezarrita, badakizue zein hautatuko duten ala nola adostu da?
– Guztiz libre izan dute. Guk presente duzu antolatzen duguna azoka bat dela, egitura bat, eta edukiak sortzaileek, argitaletxeek, ekoizleek, eragileek, elkarteek jarriko dituztela. Gure lana sortzen diren edukiak erakustea eta erakusteko tokia ematea da.
– Azoka euskal kulturaren plaza izaten da urtero, azken boladan gogoetarako gune bezala indarra hartu du, esaterako Talaiarekin. Egun eztabaida sutsuak pizten direla, maiz deserosoak edo ekarpen gutxi egiten dutenak, halako espazioak beharrezkoagoak dira?
– Gogoeta moduan esango nuke espazio publiko orotan daudela eztabaidak eta Durangoko Azokak hainbeste eragile batuta nahitaez espazio publiko izaera hartzen du eta eztabaidak eman eta aldarrikapen egiteko toki bihurtzen da. Gu ahalegintzen gara eztabaidarako gaiei tokia egiten. Talaiak aurten gainera ez du K@abiarekin espaziorik elkarbanatuko eta ordu gehiagoko programazioa izango du. Egia da eztabaidatzeko bideek askotan garraztera eraman gaitzaketela, sareetan ikusten da oso lerro gutxitan argudiatu behar direnean sinplekerietan erortzeko arriskua dagoela.
– Egokitzen eta moldatzen den Azoka izan dela aipatu zenuen agerraldian eta orain dena egoteko aurrekoek egindako lana azpimarratu. Ildo horretan oldarraldia izan daiteke euskal kultur sistemak duen erronketako bat? Aurre egiteko batasunerako deia egin zenuten. Azoka izan daiteke bultzatzaile?
– Sare hori josteko ardura Euskalgintzaren Kontseiluak hartua du. Gerediaga Elkartea bertako bazkide da beste hainbat eragilerekin batera eta hor hartzen du parte. Bat egiten du gogoeta eta proposamenekin eta ahalegintzen gara bide hori elikatzen gure tokitik. Gure edukietan txertatu, horren alde egitea eta Azoka amaitutakoan abenduaren 27rako iragarritako ekitaldiari bultzada ematea.
– Ez da presente egongo den aldarrikapen bakarra. Iaz eta orain arteko agerraldietan Palestinak presentzia izan du. Aurten beste pauso bat eman nahi izan duzue gometsekin eta abenduaren 7ko mobilizazioarekin?
– Zalantzarik gabe. Ez soilik sentimendu hori euskal gizartean gehiengoa delako, Azoka antolatzen duen Gerediaga Elkarteak hala sentitzen duelako ere. Genozidio bat gertatzen ari denean beste albora ez begiratzea, albora begiratuta ere Genozidioa ikusten da. Esplizituki salatzeko erabakia hartu genuen, beste askok bezala, are gehiago ulertzen badugu kultura ez dela aisialdia bakarrik, kultura pentsamendua, kritika eta halako gertakari historiko, publiko eta ebidentearen aurrean ez dagoela isilik geratzeko aukerarik. Bi ekimen eramango ditugu aurrera. Azokan lanean gabiltzanoi, kulturgileei eta euren lanak aurkeztera datozenei gometsa jartzeko gonbita luzatu diegu hartzen diren irudietan aldarria presente egon dadin. Eta abenduaren 7an 14:00etan egingo den geldialdia, hemen ere erakusmahaietan egongo direnei gonbita luzatuz.
– Ikerketa soziologikoaren emaitzak zabalduko dituzue Azokan ordubeteko saioan. Garrantzitsuak izanik, ostean gizarteratzeko asmorik duzue?
– Ordubete hartuko dugu Siadecoren eskutik egindako ikerketaren ahalik eta azalpen zehatzena egiteko, ez da lerroburuak emateko ekitaldi bat izango. Kultur politiketan ardura duen oro gonbidatu dugu haien interesekoa izango delakoan. Modu guztietara, bertaratu ezin duenak gerora izango du dokumentura sarbidea eta euskal kultur munduan eragileak diren erakundeei helaraziko diegu txosten osoa. Argi utzi nahi dugu, hori bai, ikerketa Durangoko Azokari buruzkoa dela eta ez dela urte osoko euskal kultur sistemaren ispilu, ziurrenik oasia dela. Baina basamortuan oasiak inportanteak direla era badakigu eta oasi horretan zenbat ur, zenbat gerizpe dagoen jakitea ere.
– Gazteak aspaldian dituzue oso kontuan eta haiek Azoka ere gertu sentitzea: Gazte Eztanda, programazioan ahotsa eta espazioa emanez... Orain gaueko emanaldiak gehitu dira. Geratzeko etorri dira?
– Bai. Esan dugu 60. urteurrena baliatu nahi dugula aurrerapausoak emateko, sendoak eta geratuko direnak. Aurten aurkeztu ditugun hobekuntza edo berrikuntzak hala nahiko genuke izatea.
– Kontzertuek izan dute oihartzun ia gehien, baina haien ekimenei hauspoa eman zaie ere: Behe Bandaren errezitaldia, Formol laborategiaren emanaldia... Ez da soilik parranda.
– Azoka itxi eta gero ere eskaintza kulturalak jarraitzea nahi genuen bat etorriz eta zentzu betea izanez proposatutakoarekin. Diziplina guztietan daude eskaintzak, gune ezberdinetan eta adin ezberdinentzako.