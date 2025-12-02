Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Zu non, han DA!'

Kontsulta ezazu 60. Durangoko Azokaren programazioa

Hemen dituzu abenduaren 5etik 8ra Landakon eta beste espazioetan antolatu diren aurkezpen, zuzeneko, mahai-inguru eta bestelakoak

DV

Asteartea, 2 abendua 2025, 07:23

Comenta

Kultur proposamen anitz eta zabalarekin dator 60. Durangoko Azoka. Abenduaren 5etik 8ra, goizeko 10:00etatik 22:00etara -azken egunean 16:40ak arte- euskal kulturaren plaza izango da 'Zu non, han DA!' lelopean. Ohi bezala, erakusmahaiak Landakon izango dira eta hainbat aurkezpen, mahai-inguru eta bestelako bertako Areto Nagusian zein diziplinen arabera azken hamarkadan sortutako espazioetan:

