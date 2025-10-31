Adiós a una estrella de la radio

Ha fallecido una estrella de la radio. Una persona estupenda, una mujer valiente, una radiofonista extraordinaria, una compañera única, que fue como una madre para ... todos los que tuvimos la suerte y la oportunidad de trabajar con ella. Se ha silenciado para siempre una de las voces más conocida de Radio Popular Donostia-Loiola, una voz estimada en Gipuzkoa, ha muerto María Jesús Garijo.

Garijo inició su andadura radiofónica con 7 años en 1940. Según ella contaba, «éramos un grupo de niños que jugábamos en casa a hacer teatrillos. Uno de los niños, Javier Domingo, que luego recibió el Tambor de Oro de San Sebastián y que entonces tendría 12 años, tuvo la idea de escribir un cuentecito, repartiendo papeles entre nosotros, una era la reina, otro el ogro...

Tras su primer contrato en Radio San Sebastián como controlista, le propusieron ser locutora. Siguió en la emisora de la SER hasta que se casó

La madre de Domingo trabajaba en Radio San Sebastián y pasó el guion. «Desde la emisora propusieron ir a la radio. 'Os vamos a dar caramelos'. ¡Por una bolsa de caramelos en 1940 hacíamos lo imposible! Nuestra actuación les gustó y así empezamos. Posteriormente, realizábamos un programa de radio infantil con el 'Ada Palabrita', con Petrita Tamayo. Hacíamos programas de radio y también audiciones en teatros, actuamos en el Victoria Eugenia, en Tolosa… De ahí pasé a colaborar con el grupo de arte local en programas de radio de adultos, poniendo voz de niños y niñas en el grupo de teatro radiofónico de la emisra». Sin embargo, María Jesús Garijo tuvo su primer contrato en Radio San Sebastián como controlista, poco después le propusieron ser locutora. Siguió en la emisora de la SER hasta que se casó.

María Jesús de Garijo volvió a engancharse con la radio, algo que llevaba en las venas, en 1960, cuando le pidieron que preparara a locutoras y locutores de Loiola Herri Irratia que estaba a punto comenzar a emitir. «Fui a Loiola a enseñar la entonación radiofónica a las que tenían que ser locutoras, unas veces iba yo a Loiola y otras venían ellas mi casa, entonces tenía un niño de pecho y otro en camino, estaba embarazada. Les enseñé la pronunciación radiofónica, como hacíamos los veteranos con los recién iniciados. La verdad es que no es muy difícil, al final hay que leer en alto, aprendiendo eso, no es difícil. En 1961, cuando comenzaron las emisiones de Radio Popular de Loyola, estuve un tiempo trabajando allí. Tenía apuros cuando había que leer las dedicatorias en euskera, yo entonces no dominaba la lengua, pero tenía una muy buena entonación y con eso salvé el trance, aunque debo reconocer que no lo pasaba bien».

En los últimos años del franquismo Donostia-Loiola Herri Irratia fue la emisora de la libertad y María Jesús Garijo una de las voces más conocidas y valoradas

De vuelta a casa, dedicada al cuidado de la familia, María Jesús Garijo regresó a las ondas radiofónicas en 1972, cuando la Compañía de Jesús, Loiola Herri Irratia, se hizo con Radio Popular de San Sebastián. Juan Lecuona, director de la emisora, encargó a María Jesús Garijo trabajar en Radio Popular de San Sebastián. «Cuando vine a Herri Irratia noté un cambio tremendo en la radio; en los años cincuenta –la radio que yo dejé– tenía una gran audiencia, porque entonces Radio San Sebastián era la única emisora que había en San Sebastián, pero aquel tiempo no había prácticamente participación de los oyentes. En cambio, en la radio de los setenta, en Herri Irratia, aluciné cuando abrimos el teléfono; no llamará nadie -pensaba- y de repente en los concursos no parábamos de recibir y recibir llamadas, sin apenas tiempo de descanso. En ese momento sentí que la época y la radio eran nuevas. Radio Popular se había ganado la comunicación –y la complicidad– con los oyentes».

En los últimos años del franquismo Donostia-Loiola Herri Irratia fue la emisora de la libertad y María Jesús Garijo una de las voces más conocidas y valoradas. Querida por los oyentes, Garijo trabajó entrevistas, concursos, magazines, sketches radiofónicos, teatro radiofónico, publicidad, todos los ámbitos de la radio, hasta su jubilación en 1994. La creatividad de Paco Sagarzazu y el trabajo con él dio algunos de los momentos memorables de la radio en Gipuzkoa. Aún se recuerdan los programas radiofónicos de María Jesús Garijo con Fernando Mikelajauregi, un dúo de voces impecable. La dicción de María Jesús Garijo adquiría un brillo especial en los anuncios de radio producidos por Rafa Briz.

Excelente compañera, fue maestra de locutores y periodistas que llegaban a la radio. Pocos controlaban como Garijo el arte de la declamación y la comunicación radiofónica. La sentimos como una madre, todos los que la conocimos, jovencísimos, sin experiencia y recién iniciados en la radio.

María Jesús Garijo siempre recordaba en tertulias y entrevistas que lo mejor que le había quedado de su tiempo en la radio habían sido las amistades. «Trabajábamos juntos y éramos amigos. Qué extraordinario es tener ganas de ir a trabajar. He hecho excelentes amigos y todavía ahora, hoy muchos años después, seguimos siendo amigos y nos reunimos todos los años». Y así fue hasta ayer. Este pasado sábado en el restaurante Morgan de Donostia, se reunieron por última vez con Garijo, el grupo de ex compañeros de Herri Irratia.

En este último año, además, Garijo y antiguos trabajadores de Herri Irratia han tenido la oportunidad de coincidir en la preparación del documental Zuekin Herri Irratia que está preparando Eneko Olasagasti.

Agur egun handira arte, María Jesús. Seguirás para siempre en nuestro corazón. Nuestras últimas palabras, esta despedida de un antiguo compañero de Herri Irratia: Adiós, Gran Dama. Gracias por todo. Siempre serás la más hermosa, por dentro y por fuera. Nos queda tu amor tu ejemplo y tu sonrisa.

Descansa en paz.