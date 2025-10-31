Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

María Jesús Garijo, en una imagen de archivo.

Adiós a una estrella de la radio

Koldo Ordozgoiti

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:24

Comenta

Ha fallecido una estrella de la radio. Una persona estupenda, una mujer valiente, una radiofonista extraordinaria, una compañera única, que fue como una madre para ... todos los que tuvimos la suerte y la oportunidad de trabajar con ella. Se ha silenciado para siempre una de las voces más conocida de Radio Popular Donostia-Loiola, una voz estimada en Gipuzkoa, ha muerto María Jesús Garijo.

