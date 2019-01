King Khan & BBQ Show pondrá patas arriba el Dabadaba

«No hace falta mucha introducción para el bárbaro espectáculo que Arish Ahmad Khan y Mark Sultan llevan a cabo bajo el nombre de The King Khan & BBQ Show, uno de los mejores y más bestiales directos que se pueden ver hoy en día». De este modo tan directo promociona la web del Dabadaba el concierto que esta noche pondrá patas arriba la sala de Egia dentro del Dock of The Bay.

El Festival de Cine Documental Musical de Donostia ha invitado al dúo canadiense, que con «una agudeza sin igual», es capaz de «combinar doo-wap, rockabilly y punk con excelencia y don». Fundado hace 17 años en Montreal, el combo conserva viva «la más casta médula del rock'n'roll, su garra, su rima y su espontaneidad original, y lo hacen como nadie».

Para ello no necesitan más que dos guitarras destartaladas y un par de voces que ayudan a levantar canciones «llenas de fuerza y con una sonoridad que hace las delicias de los enamorados del garage más 60's». «El beat de las guitarras y la insolente creatividad melódica vocal de King Khan hacen que uno se rinda a sus pies sin remedio. Hacía mucho tiempo que tan solo dos seres humanos, sin más asistencia, no expresaban tanto acerca de la idiosincrasia más fundamental de eso que llamamos rock'n'roll», explican sobre este dúo que suele alegrar sus funciones luciendo pintorescos disfraces. Las puertas se abrirán hacia las 20.30 horas y las entradas cuestan 10 euros en venta anticipada y 13 en taquilla.

El retorno de Miqui Puig

Por otra parte, antes de que finalice la presente edición del Dock of The Bay, la ciudad acogerá otras dos fiestas. En la primera de ellas, que tendrá lugar mañana en la Cripta de Convent Garden, pinchará el donostiarra Axel Casas, en una sesión gratuita que comenzará a la 23.30 horas.

El sábado, la clausura del festival tendrá lugar en la Sala Dabadaba, que a partir de medianoche acogerá las 'pinchadas' de Sugar & Spice (0.00), Miqui Puig (2.00) y Arbi Squad DJs (4.00). En este caso, la entrada será gratuita entre las 0.00 y las 1.00 horas en función del aforo, pero no incluye sello. Por eso, si se abandona el lugar más tarde de las 01.00 y se quiere volver a entrar, es necesario adquirir una entrada de pago (15 euros con copa en taquilla / 11 euros con copa en venta anticipada).