'Karrikan Zubiak' deialdia aurkeztu dute

Sormenak antzerkia, dantza, zirkua edo formatu txiki edo ertaineko diziplina anitzeko ikuskizunak izan ahalko dira

J. A.

Osteguna, 21 abuztua 2025, 15:19

Euskarazko kaleko arteen arloan hasiberriak diren Euskal Herriko artisten sorkuntza eta hedapena sustatzea helburu duen 'Karrikan Zubiak' laguntzako zortzigarren deialdia egin dute. Konpainiek urriaren 8ra, asteazkenera, arte aurkez ditzakete proposamenak eta horietatik batek jasoko du 2026an sorkuntza-prozesuari ekiteko laguntza ekonomikoa. Ostean, ikuskizuna 2027ko Umore Azokan estreinatu ahal izango du eta Karrikaneko bazkide eta kide diren jaialdietan bira egin

Antzerkia, dantza, zirkua edo formatu txiki edo ertaineko diziplina anitzeko ikuskizunak izan ahalko dira. Konpainien aurre hautaketa urriaren 24an jakinaraziko da eta Gipuzkoako Dantzagunean (Errenteria), urriaren 30ean finalistekin egingo diren hitzorduetan aukeratuko dute konpainia irabazlea.

Irizpideetako bat sareko bazkideen edo kideen jaialdi eta programazio artistikoetan programatu ahal izatea izango da. Iruñeko Udaleko Kultura Saila eta TOPADA Fabrika, kaleko arteen Iparraldeko fabrika, dira proiektu honetako bazkide berriak, eta, era berean, beste bost bazkide nagusik osatzen dute: Kaldearte Jaialdia (Gasteiz), Kalealdia Jaialdia (Bilbo), 'Le Mai du Théâtre' jaialdia (Hendaia), Umore-Azoka (Leioa) eta Antsoaingo kultur programazioa.

Kide diren beste lau jaialdi eta udalerri ere biltzen ditu: Arrigorriaga, Lezo eta Kalerki jaialdia (Zarautz), eta aurten, gainera, Errenteriako Kultura Kreatiboa gehitu zaie. Eta, azkenik, kide diren hiru egoitza ditu: Gipuzkoako Dantzagunea (Errenteria, Gipuzkoa), Garaion-Sorgingunea (Otatza, Araba) eta Zirkodomoa (Bagatza, Bizkaia).

Bestalde, Bitsa Konpainia, aurreko edizioan hautatutakoa, bere hurrengo sorkuntza lanean murgilduta dago, eta 2026ko maiatzean estreinatuko da Umore Azokan. Ondoren, urte osoan zehar egingo duen bira hasiko du sarean.

