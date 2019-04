JUEGO DE GIL

Quién nos iba a decir que el -enorme- hueco que dejará 'Juego de Tronos' en la HBO lo iba a ocupar Jesús Gil? Para los que crecimos con la imagen de un señor gordo, rodeado de mujeres, en una piscina, esto es un acontecimiento que da rienda suelta a la imaginación. Mis amigos, nada más enterarse, empezaron a recordar la época de 'Al Ataque', del «Y tal y tal», sus frases míticas... Pero la cosa cogió tintes épicos cuando nos pusimos a poner a actores en el papel de Jesús Gil: Mario Casas, Denzel Washington, Daniel Day Lewis, Karra Elejalde, Fernando Albizu... «Molaría que al final de la serie saliera Jesús Gil, vivo, recién descongelado, diciendo que se presenta a las elecciones del 28 de abril con su 'Grupo Independiente Liberal', ¿no?». Para nosotros, Jesús Gil fue desde siempre un personaje cómico, un chiste. Por eso, cuando leímos que HBO iba a hacer la serie, 'El Pionero', desarrollamos una cascada de barbaridades audiovisuales que vomitamos en whatsapp. Chaladuras que nunca verán la luz, claro. Pero no, no será una serie. Perdimos la oportunidad de tener nuestro 'Narcos'. Será un documental. Y creo que será el documental que le quite el chascarrillo al personaje y nos devuelva a la realidad.

Lo cierto es que en España tenemos un ejército de oportunidades para crear series, películas y documentales. Estamos surtidos de dramas sociales, intrigas políticas, suspense y corrupción, comedia, acción... Y me gusta que nos lo creamos.

Hasta no hace tanto, una historia era buena si había sucedido en Washington y estaba el FBI por medio. Ya me entienden. Ahora, José Coronado se pone en la piel de un gigante, el patriarca de la familia Guerrero, y no hay Hollywood que valga.

Tengo mucha curiosidad por ver qué hace HBO con 'El Pionero'. Espero que sigan recuperando pedazos de nuestra vida para componer historias modernas. Mi propuesta para el siguiente, Carlos Jesús. Shú, Shú.