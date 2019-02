Juanjo Artero: «Es muy fácil hablar del tema de la honradez hasta que te toca a ti» Juanjo Artero compatibiliza su personaje de comisario de policía en la serie 'Servir y proteger' con el personaje de un político corrupto en la obra que estrena hoy. / LOBO ALTUNA Junto a Ana Arias, Carles Francino, Candela Serrat y Ania Hernández, trae hoy a Donostia el estreno de la obra de Oscar Wilde, 'Un marido ideal' ROBERTO HERRERO Sábado, 16 febrero 2019, 14:39

Juanjo Artero y sus compañeros interpretan hoy y mañana por primera vez esta comedia dramática que según sus productores toca «la miseria humana, el thriller político y las relaciones de pareja». Wilde la escribió hace 120 años y, el director, Juan Carlos Pérez de la Fuente la sitúa en el Londres de 1970. Hora y cuarto de teatro intenso y divertido que, como dice Artero, «ofrece un análisis muy interesante de la vida y la política».

- Un estreno es un estreno. ¿Cómo va de sensaciones y nervios?

- Diría que todavía no hemos cazado al oso. Pero estamos con unas sensaciones muy buenas, sabiendo que llevamos una propuesta buena y arriesgada. Sobre todo lo que deseamos es que la vea ya el público. El texto está ahí, es Oscar Wilde y Juan Carlos es un director maravilloso. Estoy convencido de que va a ser una obra muy especial.

- Oscar Wilde escribe 'Un marido ideal' a finales del XIX, esta versión sucede en la Inglaterra de 1970, pero podría estar ocurriendo perfectamente en 2019.

- O en la Roma y Grecia antiguas. Es la historia del ser humano, de la política. Hay un análisis muy interesante de la vida y de la política.

«Primero empecé a trabajar en esto y luego aprendí la profesión. Es terrible y bonito»

- Dice el autor de la versión, Eduardo Galán que «casi no hemos evolucionado en el campo de la honradez».

- La nuestra es una sociedad que ha cambiado mucho gracias también a la semilla que se empezó a plantar en esa época. Hemos cambiado con el papel de las mujeres, con la homosexualidad, con una mentalidad de democracia. Pero en lo básico ser honrado significa lo mismo en todas las épocas. Se escuche a Machín, a los Beatles o a Barón Rojo la honradez no tiene color ni fronteras. Hablamos también de los errores, nadie es perfecto, muchas veces se critica a los políticos y no sabemos qué haríamos nosotros si tuviéramos la posibilidad de gobernar o de decidir si un presupuesto va hacia un lado u otro. Hasta que te toca a ti es muy fácil hablar.

Las funciones Lugar Teatro Victoria Eugenia. Fechas Hoy, a las 20.00 horas. Mañana, a las 19.30 horas. Precios 20, 15 y 8 &euro.

-¿Qué papel hay en esta función para esa ironía tan de Wilde?

- Está muy representada en todos los personajes, sobre todo en Goring, el papel que hace Carles Francino. Y en el que hace Ana Arias es un personaje interesantísimo, una mujer adelantada a su época.

-¿Y su papel?

- No he partido como si fuera solo un corrupto. Es una persona con sus defectos y virtudes, que también puede caer muy bien. Pero todavía no sé muy bien cómo definirlo, qué es paja o información para mí. Es lo que tiene no haber estrenado.

-De la serie 'Servir y proteger' a los ensayos y dentro de poco a las funciones de 'Un marido ideal'. ¿Mejor que sobre que falte?

- Lo ideal es el equilibrio, pero no es fácil. Lo peor que puede pasar en esta profesión es parar, es lo que a los actores nos vuelve locos.

-¿Cómo explicar la presión que significa grabar una serie que se emite cinco días a la semana?

- No lo entiende nadie que no sea actor. Me levanto a las seis menos cuarto y a veces termino doce horas después. Llegas a casa y tienes que ponerte a estudiar hasta las doce. Rodamos un capítulo y pico al día. Y un día y otro. Imagina además cuando tienes ensayo de teatro. Lo que peor llevo es la falta de sueño.

«Antonio Mercero es para mí un ejemplo de honestidad y de cómo vivir este trabajo»

- Cumple casi 40 años como actor teniendo solo 53. Con usted lo de ser actor de toda la vida no es una frase hecha.

- ¡Es verdad!, me ha dicho mi representante lo de los 40 años. Y estoy cerca ya de los 54. La verdad es que empecé de niño y no podía decir con 14 años que era actor. Yo primero empecé a trabajar en esto y luego aprendí la profesión. ¡Es terrible! Y bonito, aunque a veces da un poquito de pánico porque me parece que hace muy poco tiempo de todo. Es impresionante cómo pasa la vida, es un poco agridulce todo esto.

- Que el público le tenga muy visto y siga en primera línea, ¿tiene doble mérito?

-Sí. Compañeros que eran mayores me decían esa frase de que lo importante para los actores no es llegar, sino mantenerse. Hacerlo con los pies en el suelo, no irse de vareta con los éxitos y tampoco con la falta de trabajo. Todo es muy relativo en esta profesión. Hay gente muy buena que no trabaja tanto como tú y gente muy mala que trabaja más. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Pero en mi profesión todos sabemos quienes 'semos' y quienes no 'semos'.

- Más de uno lo verá en el Victoria Eugenia sin saber que, además de actor de televisión, tiene un extenso currículo en escena, incluso en teatro clásico.

- Me pasa que tras una función hay gente que me felicita y me preguntan si es la primera obra que hago. Pues no. Cuando haces televisión estas cosas pasan. Y si has hecho una cosa que se llama 'Verano azul' a algunos les cuesta más. Y estoy hasta las narices de sacar el currículo y explicar que llevo hechas más de treinta obras de teatro.

- Estrena en la tierra de Antonio Mercero, el director de 'Verano azul' y no sé si decir 'su' director.

- Mucho más que eso. Para mí es una persona muy importante en todos los sentidos. Fue un lujo nacer en la familia que nací y luego encontrarme con Antonio, que fue como otra familia. Era una persona muy intelectual, pero luego tenía un punto muy infantil y por eso conectaba tanto conmigo, porque yo era muy gamberro. Antonio es un ejemplo de honestidad y de vivir la profesión. Como lo es Antonio Ferrandis. Al fin y al cabo uno es de donde nace y sus circunstancias, la gente mala o buena con la que te cruzas. Tu forma de ser tiene que ver con las personas que te encuentras.