Las recomendaciones literarias de la semana

La única novela escrita por la madre del Nobel Darío Fo, en la que presenta la vida familiar del campesinado entre Piamonte y Lombardía

Pueden hallarse muchos puntos de interés en el rescate de este libro, tanto por la sencillez y belleza de su escritura, por el mundo al que nos trasfiere tan distinto del actual, por la personalidad de la autora, etc. Un libro que, si en su contraportada vemos que se califica como «una joya secreta de la literatura rural italiana escrita en la década de 1950», el lector que lo vaya leyendo advertirá, a lo largo de ésas sus páginas, que sí, que es verdad que «es una joya» y que en él, una tal Pina Rota, en el que resulta ser que es su único libro, nos cuenta de cosas ocurridas, de ratos y momentos vividos, de personajes con los que tuvo relación estrecha o meramente circunstancial, durante su infancia, en el lugar que ella llama 'El país de las ranas', un fértil islote enmarcado por tres ríos y dedicado al cultivo de arroz que se encuentra en Lomellina, entre Piamonte y Lombardía. En ese lugar, en apariencia apartado del mundo, asistimos a la vida de una notable familia de campesinos: los inicios de! siglo XX, el ascenso del fascismo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial... para llegar, finalmente a ese momento en que los nuevos jóvenes, los hijos, sintieron la atracción del mundo lejano y libre que para algunos representaban las ciudades de la posguerra, la vida lejos de las granjas.

Como ocurre, generalmente, con la mayor parte de este tipo de libros rescatados desde el ayer hasta el hoy, y sobre todo en relación con gentes que vivimos algunos de esos años en plena juventud, las referencias que nos brinda son amplias, bien que miremos y admiremos el discursivo relato de la autora en su larga gama autobiográfica como en este libro se trata, la de una mujer que nació en 1907 en Sartirana Lomellina, Italia. Madre de tres hijos escritores, uno de ellos, Dario Fo, fue Premio Nobel de Literatura en 1997. La misma Pina sería desde niña una gran lectora, así como una atenta observadora del mundo en el que vivía. A lo largo de la década de 1950 trabajó en su única novela, en gran parte autobiográfica, que fue publicada en 1979 por la prestigiosa editorial Einaudi, que vivió durante mucho tiempo en Milán y luego a orillas del lago Maggiore, donde murió a la edad de ochenta y tres años. La relación familiar de la autora con sus tres hijos escritores presta una especial situación a esa su entrega a la escritura, con un notorio señalamiento para Darío Fo por su Premio Nobel.

Siendo pues esa década de los cincuenta el tiempo especialmente escogido para su escritura, se nos decanta el libro a prestar atención tanto a la cultura popular de neta presencia en la mayor parte del agro italiano como las provenientes de las obras literarias como las cinematográficas en una época especialmente feliz para su quehacer artístico, con figuras notables en variados terrenos y en modalidades de exclusivo entrañamiento como el del neorrealismo, en cuyo oficio y beneficio se rozaban y se producían títulos inolvidables.

En lo concerniente a la familia de los Fo, todos sus miembros volcados en este tipo de actividades se puede observar su gran equipo, más aún cuando a sus integrantes ya señalados, la propia Pina en este libro y bajo una fuerte dosis de unión en un plan común, hace ingresar frases, hechos, opiniones, etc, de su padre, una persona capaz de hablar de Dios y del Diablo, una especie de predicador de aldea experto en trabajos y métodos de trabajo de todo tipo, de quien, para hacer valer su opinión, inserta asertos varios como cuando escribe que «el invierno del 18-19 fue durísimo. Hacía frío y hubo grandes heladas: se congelaban hasta las acequias. Los únicos que se divertían eran los chiquillos, que se metían dentro y se deslizaban de acá para allá, mientras sus madres, muertas de miedo, temían que el hielo se resquebrajase. La comida escaseaba y a los soldados ya no les servía la ropa de civil. El trabajo en el campo se había detenido por el invierno, y pasaban el día en la taberna, contando historias de las tragedias y masacres que habían vivido y sufrido en la guerra. Mi padre decía: «Las dos cosas más inútiles e idiotas de este mundo son quitar nieve y matar gente: la nieve se va sola, el hombre muere solo. La nieve pisoteada sanea el cenagal podrido, y si dejas vivir a un hombre puede que de viejo haga cosas buenas, mejor que cuando era joven; si lo matas antes de la cuenta sólo hace estropicios»; una persona de quien no se recata ni en mostrándonos en el final de su vida, que escrito deja que «a finales de octubre del 52, mi padre estaba a punto de morir. Todos los hijos nos reunimos alrededor de su cama. Tina fue quien nos avisó, a sus espaldas. Si por él hubiera sido, se habría ido sin ver por última vez a sus hijos. Unos sentados, otros de pie, esperábamos en silencio a que nuestro padre despertara del sopor en el que parecía inmerso. Llevaba varios años sin ver a mis hermanos. Ahora, mirándolos, intentaba recordar la fisionomía, en sus caras atónitas, de cuando éramos niños. Todos teníamos ya una edad, todos habíamos formado una familia».

Un libro, en definitiva, que resulta ser como la biografía, escrita de forma tan sencilla como amena, no solamente de una familia sino de toda una vecindad, de un pequeño pueblo italiano de rasgos tan comunes.

Un linaje familiar de armas tomar Un asunto demasiado familiar

Iñigo Urrutia

Rosa Ribas (El Prat de Llobregat, Barcelona, 1963) forja con esta novela un linaje familiar de armas tomar y con ingredientes suficientes para nuevas andanzas. 'Un asunto demasiado familiar' nos presenta a una familia de detectives, disfuncional y que cumple a la perfección con la máxima de que el hogar también puede ser un infierno.

La agencia de detectives de Mateo Hernández, en el barrio barcelonés de Sant Andreu, tiene en nómina a toda la familia y a Ayala -«cara de púgil antiguo»-, que viene a ser el chico de los recados sucios. El paterfamilias tiene un pasado muy turbulento y teme que aflore cuando un constructor que responde al prototipo caricaturesco le coacciona para que busque a su hijo desaparecido. El encargo resulta hiriente porque Nora, una de la hijas de Mateo, desapareció meses atrás, y el ambiente en casa se puede cortar con cuchillo, pero no le queda otra. Su pasado está en juego y también la supervivencia de la agencia, en franco declive desde que desapareció su agente más resolutivo.

Su esposa Lola, víctima de altibajos psicológicos y que tiene intuiciones, 'iluminaciones', para resolver casos, le presiona para dar con su paradero, mientras sus otros hijos buscan un lugar en el mundo... y en la empresa: Marc, el obediente de la casa que empieza a espabilar, y Amalia, que ha regresado tras un fracaso de pareja, resentida y con ganas de resarcimiento profesional. A este elenco de sumarán otros secundarios inquietantes, como la tía Claudia.

El encargo del constructor Guzmán derivará en nuevas pesquisas que aflorarán historias que permanecían ocultas desde mucho tiempo atrás.

La autora de 'Pensión Leonardo' retrata a través de las peripecias de esta familia de detectives algunos de los efectos que suelen tener tanto los secretos que terminan por salir del armario como el afán excesivo de saberlo todo, de modo que familiares se convierten en extraños y resulta difícil restañar las heridas de la desconfianza.

Un asunto demasiado familiar Autor: Rosa Ribas Editorial: Tusquets Páginas: 413. Precio: 19,50 euros.

Un exiliado atrincherado en su taller Turcos en la Niebla

Primera novela y galardonada con el XX Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones de Enrique Del Risco (La Habana,1967), doctor de literatura latinoamericana por la Universidad de Nueva York, donde trabaja como profesor. Nos cuenta la historia de un cubano exiliado que atrincherado en su taller de carpintería y sólidamente armado, trata de impedir que le embarguen ése su lugar de trabajo. Mientras espera a la policía explica a todo aquel que quiera oírle por Facetime, las razones que le mueven para enfrentarse de tal manera a las autoridades. En ese relato, que transcurre entre el drama y el humor, se manifiesta el diálogo con tres de sus amigos (un crítico de arte, un buscavidas y una psicóloga argentina).

Turcos en la niebla Autor: Enrique del Risco Editorial: Alianza Páginas: 456 Precio: 19,50 euros.

Arbasoen oroitzapenak Aitata-Amamen Guda Zibila

Javier Rojo

XXI. mendearen hasieran, 2001ean hain zuzen ere, Paul Austerren eskutik argitara eman zen liburu bat, non bizitza amerikarra islatuta geratu behar zen. Jende arruntak idatzitako istorioak ziren, eta antologia horretan agertzeko derrigorrezko baldintza zen narrazioetan kontatzen zenak benetakoa izan behar zuela. Liburu hark 'I Thought my Father Was God' zuen izena. Idazlan horretan AEBko pertsona batzuek bertako irudi bat osatzen zuten, batzuetan pertsonala, besteetan taldeari dagokiona, baina edonola ere bizia. Liburu horren gomuta etorri zait burura Miren Billelabeitiaren zuzendaritzapean argitaratu den 'Aitita-amamen guda zibila' irakurtzean. Oroimenaren gaineko esperimentu interesgarria da idazlan hau: Billelabeitiak Mungiako Institutuko DBHko 4. mailako ikasleei proposatu zien, Saizarbitoriaren 'Lili eta biok' nobelako pertsonaiak egiten zuen bezala (Saizarbitoriaren hitzaurrea ere badu idazlan honek), aiton-amonei Gerra Zibilaz galdetzeko eta bizipen horiek narrazio labur moduan eskaintzeko. Historia liburuetan aurkitzen diren gertakariak bizipen bihurturik agertzen zaizkigu horrela, letra larrian idatzitako Historiak norberaren historia txikiarekin bat egiten duelarik.

Alde batetik, gertakarien protagonistek bizi izandakoa nolabait gordetzeko ahalegintzat hartu lan hau, desagertzear dagoen belaunaldiaren lekukotasunaren froga. Baina bestetik, emaitza zehatzak ikusita, denborak ertzak nola leuntzen dituen ere ikusten dugu bertan, memoria askotan oso hauskorra baita. Gerra gertakariak eta gerra ondoko pasadizoak kontatzen dira, pertsona arrunten ikuspegitik ikusita. Baina denborak zehaztugabe bihurtzen ditu gertakariok. Ia inpresioak dira, oroitzapen lausoak, norbaiti entzundako istorioen izpiekin osatutako narrazioak. Idazleak DBHko 4. mailan daudela kontuan hartuta, oso urrunekoa suertatzen zaie gaia. Edonola ere, badaude askotan errepikatzen diren kontuak, adibidez, gosea, soldaduak baserriz baserri joaten zirenekoak, edo hegazkinek sortzen zuten beldurra. Horietako asko ezagunak gertatuko zaizkio hainbat irakurleri, ikuspuntu partikular xumean gizatasun unibertsala laburbilduta geratzen da-eta.

Aitata-Amamen Guda Zibila Autor: Miren Bilelabeitia Argitaletxea: Erein Orrialdeak: 144 Prezioa: 14 euros.

La sutil soledad de una mujer de mediana edad Espejo, hombre, intermitente

La protagonista de esta novela es una mujer cuarentona que vive en Copenhague, que soñó con ser escritora pero que ahora se gana la vida traduciendo thrillers nórdicos ultraviolentos, es decir, una mujer que vive una existencia de gran soledad, que, últimamente se ve acrecentada por problemas de oído que le ocasionan vértigos, por lo que en un momento determinado y decidida a salir de ese aislamiento, trata de cambiar de vida comenzando a aprender a conducir como primera medida y probarse a dar una satisfacción personal dándose unos masajes con una masajista, etc. Una novela que hace ver tanto la agilidad narrativa como la ironía de la autora, Dorthe Nors (Herning, 1970).

Espejo, hombre, intermitente Autora: Dorthe Nors Editorial: Alianza Páginas: 176 Precio: 18,90 euros.

Una novela sobre la emancipación femenina Un guiso de lentejas

Como nota de reválida, nos basta, sin duda, la opinión de Virginia Woolf : «Siempre me fascinaron libros de Mary Cholmondeley como «Un guiso de lentejas» o «La polilla y la herrumbre», puesto que todas sus mujeres tenían algo de las mujeres reales que yo me encontraba al salir de mi entorno y por las que tanta curiosidad sentía». Ahora que tanto se habla de las mujeres en sus movimientos sobre su igualdad, libertad, etc, quizás convenga dadvertir que movimientos los hubo también hasta en el siglo XIX como el de Mary Cholmondeley, que publicó su primer libro en 1886, aunque no usó su nombre real hasta 'Diana Tempest' (1893), que se adelanta al movimiento feminista New Woman