Los jóvenes cineastas árabes están de moda El cineata Marwan Hamed / EFE Las nuevas incorporaciones al mundo cinematográfico árabe están cambiando el panorama del cine en Oriente Medio y el Norte de África ESTHER ALAEJOS Viernes, 27 septiembre 2019, 17:04

Los directores de cine árabe más jóvenes están recibiendo un gran reconocimiento en la industria cinematográfica, reinventando la producción de Oriente Medio con sus primeras producciones, un éxito del que todo el mundo habla en el Festival egipcio de El Gouna.

El Gouna es una ciudad turística ubicada a unos 450 kilómetros al sur de El Cairo a orillas del Mar Rojo y creada por la familia Sawiris, a la que Forbes coloca entre los multimillonarios más ricos de África y Oriente Medio.

Esta semana celebra la tercera edición de su festival de cine, un espacio nuevo que, poco a poco, empieza a hacerse un hueco en la escena cinematográfica y que da espacio a los artistas de la región.

El joven director de cine egipcio Marwan Hamed, conocido por su largometraje 'The Yacoubian Building', basado en una novela de Alaa Al Aswany, tiene claro que la industria cinematográfica árabe está mejorando en los últimos años y el público cada vez se involucra más con este tipo de cine.

«Los directores jóvenes tienen muchos sueños y realmente quieren hacer la sociedad mejor, por eso están haciendo un montón de cosas geniales», afirma el cineasta, que recibió el premio a mejor director con la pelicula 'El Asleem' el año pasado en el festival Fantasporto en Portugal. De esta tercera edición de El Gouna Hamed destaca el trabajo del joven director sudanés Amjad Abu Alala con su primer largometraje 'You Will Die at Twenty', presentado en Toronto y galardonado hace apenas tres semanas en Venecia con el premio Luigi de Laurentiis a la mejor ópera prima.

Esta película es una de las más distinguidas por los asistentes al festival de El Gouna. El joven director egipcio Karim El Shenaway también habla de ella y comenta a Efe su convencimiento de que este largometraje «va a tener éxito en otros festivales de cine». El Shenaway, autor en 2013 del cortometraje «Odd», seleccionado en más de 30 festivales internacionales, cree que en los próximos años la producción cinematográfica árabe aumentará porque la forma de distribución de películas ha cambiado. Gracias a plataformas como Netflix, Amazon o Shahid tienen la posibilidad de acceder a un mayor público y tendrán mayor visualización, considera.

Las nuevas incorporaciones al mundo cinematográfico árabe están cambiando el panorama del cine en Oriente Medio y el Norte de África. El director general del festival de El Gouna, Al Tamani asegura que el cine árabe es cada vez más conocido internacionalmente en todo tipo de espacios y desde Egipto quieren aportar a esa tarea de difusión y de encuentro.

«Este festival de cine intenta ser no solo una exposición de películas sino ser un puente entre el cine árabe y el cine internacional»

El director general del festival de cine de El Gouna, Inteshal Al Tamimi destaca la importancia de los jóvenes cineastas en los países árabes. «Las 9 producciones árabes que participan este año en el festival: 5 largometrajes y 4 documentales son todas primeras películas de sus directores, eso significa que hay un futuro prometedor para los jóvenes», afirma el iraquí. Añade que esto también supone que los directores con más experiencia «no están teniendo buena acogida».

Lo que si tiene buen acogida es el festival en El Gounra, donde estos días los hoteles cuelgan el cartel de aforo completo debido a los periodistas y los curiosos que se acercan hasta aquí para disfrutar del festival dónde el glamour y la elegancia están asegurados.