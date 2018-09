José Guirao: «Lo peor que le puede pasar a una sociedad es la autocensura» El ministro de Cultura, José Guirao, durante la entrevista de ayer en Donostia. :: Ministro de Cultura y Deporte ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 23 septiembre 2018, 20:36

El ministro de Cultura, José Guirao (Pulpí, Almería, 1959), considera que lo 'políticamente correcto' es «un fenómeno que viene de lejos y que se ha exacerbado», y advierte del peligro de caer en la autocensura, «de convertirnos en una sociedad puritana de salida». En una entrevista concedida ayer a este periódico tras inaugurar la Escuela de Cine de Tabakalera y entregar el Premio Nacional de Cinematografía, Guirao cuestiona determinados usos de las redes sociales, asegura que es intención de su Ministerio intensificar su implicación en la Quincena Musical y descarta «por cuestiones técnicas» un traslado temporal del 'Guernica' al País Vasco.

- Desde el sector cinematográfico hay una sensación de desapego institucional hacia su industria. ¿Obedece a datos objetivos o es una percepción subjetiva?

- Desde el Ministerio el interés y el afecto por el cine es total. Es verdad que todos somos conscientes de que ha habido períodos de altibajos en la relación con el cine y que ahora mismo estamos saliendo de una crisis que nos ha afectado a todos. Y especialmente al sector cultural. Desde este Gobierno el apoyo al cine, al audiovisual y a las industrias culturales es total y vamos a trabajar con ellos con todos los afectos.

- ¿Se ha hecho desde determinados sectores un cliché del cine español? La supuesta inflación de películas sobre la Guerra Civil, por ejemplo.

- Yo creo que no obedece a la realidad en absoluto y mucho menos, ahora. Justamente, en los últimos años el cine español ha hecho una demostración de variedad y apuesta por la calidad, así como por internacionalizar sus producciones. Mi percepción previa a llegar al Ministerio, es decir, como ciudadano amante del cine, eso es un tópico. Esa desafección se da quizás en algunos sectores, pero no en el público en general. En los últimos años, he visto con agrado que hay mucha gente viendo, no blockbusters, sino cine español, también espectadores jóvenes. Algunas de las películas más taquilleras de las últimas temporadas han sido españolas.

- Lo que sí es un dato objetivo es que las ayudas públicas al cine distan mucho de las que se conceden en países de nuestro entorno: 800 millones de euros en Francia, 400 en Italia, 250 en Alemania...

- De Francia no hablemos porque no hay manera de compararse... No, es verdad que la financiación todavía es escasa. Si conseguimos sacar adelante los presupuestos, vamos a intentar que haya una mayor financiación. De hecho, este año hemos tramitamos una modificación presupuestaria para aumentar en diez millones de euros las ayudas al cine y llegar hasta los 42 millones que, luego, con otras partidas, se van hasta los 47. Nos hemos encontrado unos presupuestos hechos y las posibilidades de movimiento son limitadísimas, pero sí, se está haciendo un esfuerzo, al igual que en profesionalizar más las convocatorias y en apoyar más a las mujeres creadoras.

- Precisamente, hoy asistirá a la firma de la Carta por la Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine por parte del Zinemaldia. ¿Cómo se puede impulsar la igualdad? Los festivales dicen que programarían más películas de mujeres si las hubiera y las mujeres, que tienen dificultades extra para encontrar financiación.

- Llevan razón ellas y llevan razón los festivales. Éste es un techo de cristal que hay que ir rompiendo poco a poco. Una de las novedades que hemos introducido en las ayudas a los Proyectos Especiales -con un sesgo más cultural- es que este año puntúa por primera vez la presencia de directoras, productoras y guionistas, las funciones de mayor responsabilidad en una película. Para el Gobierno la igualdad es una prioridad, lo demostró desde el primer momento, y en todas sus políticas transversales es un objetivo prioritario. Ésa es la tarea que nos hemos marcado.

- El #MeToo ha traído la necesaria denuncia de una injusticia estructural, pero también ha generado casos de censura, como parece ser el caso de Woody Allen.

- Las dos cosas son verdad. Por una parte, el #MeToo ha tenido una parte muy positiva de sacar a la luz un problema que parece ser que existe. Yo no he pertenecido nunca a la industria del cine y no sé sus interioridades, pero cuando ha tenido ese arraigo y se ha convertido en un movimiento tan grande es que responde a una realidad. Pero como ocurre con todas las cosas, si se lleva a extremos puede tener alguna derivada que no se corresponda con la verdad. En el caso de Woody Allen, lo cierto es que no está condenado por nada, ni tiene ningún proceso abierto, con lo cual, en su caso me parece que se está extrapolando una denuncia a una realidad judicial.

- Le cito Woody Allen como ejemplo, hay más casos...

- En el caso de Allen, si no hay condena, ni un proceso abierto, hay que dejarle que continúe con libertad su creación.

- ¿Está en peligro la libertad de expresión, amenazada por una pinza? Por un lado, con leyes que pueden llevar a un rapero a la cárcel; por otro, con una presión de redes sociales que pueden organizar un linchamiento virtual o un boicot en cualquier momento. Eso ha generado un cierto pavor.

- Sí, efectivamente, están las leyes y los procedimientos judiciales sobre los que yo no opino porque todo el mundo sabe que aquí hay separación de poderes y hay que dejar que el judicial actúe según su criterio y valoración. Sí es verdad que lo peor que le puede pasar a una sociedad es la autocensura, que nos convirtamos en una sociedad puritana de salida. Éste es un fenómeno que viene de muchos años atrás y que se denominó 'políticamente correcto'. Es verdad que la política tiene que dar ejemplo en la manera en la que se expresa, pero también lo es que si eso lo aplicamos a todos los sectores de la sociedad nos perdemos bastantes cosas de la creatividad. Digamos que son fenómenos que vienen se han exacerbado, que tienen una parte de razón, pero que no siempre la tienen toda. Decía el poeta José Ángel Valente que «no podemos creer que tenemos razón por haberla tenido». Y a veces, habiendo tenido la razón, tiempo después la perdemos. La razón se tiene cada vez, en cada momento y cada situación, y se puede perder de igual forma. Lo mejor es que este tipo de fenómenos los analicemos con cierta frialdad, distancia e ironía, y evitar que se conviertan en dogma porque para una sociedad resulta fatal convertirse en dogmática.

- ¿Cómo contempla el Gobierno procesos como el de Willy Toledo o incluso condenas de cárcel, como la de Valtònyc?

- Una vez que las cosas entran en la vía judicial, creo que desde el poder ejecutivo no debemos opinar.

- Pero el poder ejecutivo sí tiene la potestad de proponer al Congreso una reforma de las leyes.

- Sí, cambiar las leyes, sí, pero éstas son interpretables y con la misma ley unos jueces pueden tomar una dirección y otros, otra. Cuando hay un proceso judicial abierto no me gusta opinar, ni me gustaba antes de ser ministro. Defiendo la redes sociales, aunque yo no tengo, no por prevención, sino porque nunca me he considerado una persona capaz de enjuiciar lo que hacen los demás sin tener un conocimiento profundo. Muchas veces, en las redes sociales se peca de valoraciones y juicios rápidos y fáciles, y eso siempre me ha desagradado. Me gustan el matiz, la conversación, que la gente pueda expresar y escuchar en todas su amplitud, no quedarme con un tema puntual que muchas veces está sacado de contexto y otras es porque la gente se equivoca y todos tenemos derecho a equivocarnos. No se nos puede hacer un juicio sumarísimo a nadie y hablo como ciudadano. Me parece que las redes sociales, que por un lado son un sistema de comunicación ágil y fantástico, cuando se utilizan para opinar de manera poco sólida se nos vuelven en contra.

- ¿En qué sentido?

- Han degenerado en las 'fake news', el resultado de la utilización de las redes sociales por parte de ciertos sectores como muros de lapidación. Y como eso se ha instalado, llegan las 'fake news' y se asumen con total naturalidad. Al final, ¿qué perdemos? Capacidad de juicio, profundidad y tolerancia. Espero que estemos ahora en un extremo del péndulo y al final las aguas vuelvan a su cauce.

- Hace ya mucho tiempo que la Quincena Musical donostiarra reclama una mayor presencia del Ministerio de Cultura.

- El presupuesto que tenemos es el que hay. Vamos a intentar que en el Presupuesto del próximo año mejore la colaboración con la Quincena, un acontecimiento musical de primera magnitud que merece todo el respeto, la consideración y el apoyo del Ministerio, dentro de los límites presupuestarios.

- El Ministerio dispone de un Ballet Nacional, de una Orquesta Nacional que salen muy poco de Madrid. ¿Para cuándo una mayor descentralización de sus actividades?

- No puede estar más de acuerdo con usted, y así lo dije en mi primera y única comparecencia hasta el momento en el Congreso de los Diputados. Las compañías nacionales tienen que ocupar todo el territorio y hay que trasladar su actividad a todo el territorio. Hay un problema de fondo difícil de solventar: los costes que suponen mover las compañías nacionales, que ahora mismo son inasumibles. En el primer decreto que ha hecho el Ministerio, fue abrir una mesa de trabajo con los sindicatos para intentar que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) sea un instrumento adecuado a la función que tiene. Que el corsé administrativo no impida la acción cultural. De las conclusiones saldrá una negociación muy compleja que afecta a los derechos de mucha gente, pero uno de nuestros objetivos es que la horma administrativa esté al servicio o de la producción cultural y no al contrario.

- ¿Existe la posibilidad, siquiera remota, de que el 'Guernica' viaje al País Vasco?

- No, claramente. Es una cuestión técnica, no política. Yo fui el director del Reina Sofía al que le tocó estudiar eso. Honestamente, el 'Guernica' no admite movimiento. Para evitar cualquier interpretación política, en su momento el Museo publicó su análisis y lo sometió al juicio público de los 35 responsables de los departamentos de conservación de los museos más importantes del mundo -el Metropolitan, el MoMA, el Pompidou, el Louvre...- y todos dijeron que el cuadro no se debía mover.