Federico García Lorca. Efe

Lorca no usaría IA

Crñitica TV ·

García Lorca creaba por el hecho de crear, como el niño que se sienta en su cuarto a dibujar un mundo que no existe

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:23

Hace unos días leí una entrevista a Vince Gilligan, el creador de 'Breaking Bad' y de la reciente 'Pluribus' (Apple TV), que es una genialidad ... maravillosa. Gilligan hablaba de la inteligencia artificial, a la que llamaba 'la cosa'. Decía algo así: «Si tu reflexión es que la cosa es genial porque escribe los trabajos del instituto por ti, crea tu arte si eres un artista, por lo que no necesitas aprender a dibujar o a pintar de verdad... Tampoco necesitarás aprender a leer un mapa o usar un compás. Esta cosa terminará limpiándote el culo. La creatividad es la chispa de los seres humanos. Es una de las cosas más preciosas y maravillosas que tenemos. ¿Qué hay más importante que ser creativo?».

