Caserío Zabalaga de Hernani, actual sede del museo Chillida Leku. DV

Las Jornadas Europeas del Patrimonio llegarán a 37 municipios

Bajo el lema 'Ondarea eraikintzen. Construyendo cultura', la décima edición acogerá 120 propuestas culturales

I. A.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:15

Bajo el lema 'Ondarea eraikintzen. Construyendo cultura', la décima edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio acogerán 120 propuestas culturales en 37 municipios del territorio ... que pondrán en valor el patrimonio arquitectónico como una de las expresiones más visibles, cotidianas y simbólicas de nuestro patrimonio cultural. La cita arrancará el 27 de septiembre e incluirá numerosas visitas guiadas, exhibiciones, conciertos o talleres.

