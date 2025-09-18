Las Jornadas Europeas del Patrimonio llegarán a 37 municipios

Bajo el lema 'Ondarea eraikintzen. Construyendo cultura', la décima edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio acogerán 120 propuestas culturales en 37 municipios del territorio ... que pondrán en valor el patrimonio arquitectónico como una de las expresiones más visibles, cotidianas y simbólicas de nuestro patrimonio cultural. La cita arrancará el 27 de septiembre e incluirá numerosas visitas guiadas, exhibiciones, conciertos o talleres.

Entre las actividades previstas, se podrán conocer los procesos de construcción o rehabilitación de inmuebles como el caserío Zabalaga de Hernani (actual sede del museo Chillida Leku) o los Palacios Zarauz y Aldamar de Getaria. También se podrá conocer cómo algunos edificios han cambiado de uso, como el Museo San Telmo o la sede de Eresbil en Errenteria, antes de uso industrial.

Además, el programa indagará en el vínculo entre la arquitectura y la memoria colectiva a través de distintas propuestas, como la 'La Ruta de la Memoria de la Guerra' en Usurbil, la visita al barrio Gurutze Berri de Idiazábal, o desvelará la historia de los caseríos Lete en Alkiza o Iriarte Erdikoa en Ormaiztegi (actual Museo Zumalakarregi).

Entre las propuestas más novedosas de esta edición destacan el taller de dibujantes urbanos que plasmarán el patrimonio arquitectónico de Hondarribia, el proceso participativo para recabar historias ciudadanas de la Cofradía Vasca de Gastronomía en Donostia, o la exposición sobre el colectivo Grupo Norte en la biblioteca Carlos Santa María, impulsada por Gatepac.