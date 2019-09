Jorge Blass hará invisible a uno de los espectadores en su show de magia El conocido mago llega hoy al Teatro Principal con un espectáculo emocional y tecnológico, con el uso de drones y teléfonos móviles ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 5 septiembre 2019, 07:58

Si usted acude a alguna de las funciones de magia que Jorge Blass ofrecerá desde hoy hasta el domingo en el Principal donostiarra puede que le conviertan en invisible. No se preocupe, podrá regresar a su estado natural, «siempre que la familia o acompañantes lo pidan», como anuncia el popular ilusionista madrileño que, de paso, anuncia a los espectadores que van a ver «algunos de los mejores juegos de magia de toda mi carrera».

Abundan en su espectáculo los números que Blass denomina «tecnológicos», donde usa teléfonos móviles y hasta un dron «porque hay que ir con los nuevos tiempos. Los magos jugamos mucho con los deseos del público, antes la gente usaba sombreros y mis colegas sacaban conejos de la chistera». Ahora hay un objeto que todo el mundo adora, el móvil «donde está toda nuestra vida y nuestra información, por eso me parece más interesante hacer un número con un teléfono que dar a elegir una carta, algo más del siglo pasado».

Pero la parte más tecnológica la mezcla «con guiños a la magia clásica, donde hago prestidigitación y trabajo con las manos, lo que para mí es la esencia de la magia». Le gusta hacer «aparecer o desaparecer objetos del aire» y le encanta que el público «participe, lo que hago esta vez en varios momentos y en uno voy a convertir a cada espectador en un mago y entre todos haremos un número que se resolverá en sus manos».

Juego entre mago y público

Pero por encima de aparatos y técnicas, Jorge Blass es de la opinión de que en la magia lo que más cuenta es «ser capaz de emocionar. Es lo que de verdad atrapa al público y no tanto el cómo lo hacemos». Lo de buscar el truco del mago cree que es «para la gente muy escéptica y aun así les dura solo unos minutos porque la magia consigue atrapar incluso al más incrédulo. Buscar el fallo no tiene mucho recorrido porque enseguida entienden que no es un reto, esto es un juego entre el mago y el espectador».

Así que lo mejor es acudir a ver a Jorge Blass con ganas de ser 'engañados' en el mejor sentido. «Yo siempre digo que somos unos tramposos honestos, es un engaño lícito, que tiene que ver con el arte, con el teatro, con el cine. Y nada que ver con la publicidad, por ejemplo, o la política, que ahí sí que hay engaños de verdad. Y además lo hacemos con el consentimiento del público, que se deja seducir por ese engaño artístico y de paso se rejuvenece. Todos van a salir del teatro mucho más jóvenes».