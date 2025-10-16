Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Mikel Euba, Zuhar Iruretagoiena y Garikoitz Fraga, ganadores del premio Gure Artea. Blanca Castillo

Jon Mikel Euba, Zuhar Iruretagoiena y Garikoitz Fraga, premios Gure Artea

La vicelehendakari Ibone Bengoetxea subraya que sirven como «ejemplo de la fuerza del arte vasco»

Ramón Albertus

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:34

Tres firmas muy diferentes coinciden en una misma convicción: el arte como algo necesario. Jon Mikel Euba (Amorebieta, 1967), Zuhar Iruretagoiena (Zarautz, 1981) y Garikoitz ... Fraga (Zarautz, 1981) han sido reconocidos con el premio Gure Artea por su trayectoria artística, su actividad creativa y su papel como agentes destacados del sector, respectivamente.

