Jon Martin Etxebeste eta Itxaro Borda, 2025eko Poesia Orduak saioan
Irailaren 8an eta 10ean izango dira Victoria Eugenia Club aretoan. Gonbidapenak egunean bertan eskuratu ahalko dira
J. Agirre
Asteazkena, 13 abuztua 2025, 12:13
Jon Martin-Etxebeste bertsolari eta idazlea eta Itxaro Borda poeta izango dira irailean Donostian antolatu den 2025eko Poesia Orduak saioaren protagonistak. Oiartzuarrak 'Lurdes Iriondo, isilarazitako Ahotsa' liburua aurkeztuko du irailaren 8an, astelehena, arratsaldeko 19:00etan; bigarrenak, aldiz, 'Itzalen tektonika' (Susa, 2024) liburua oinarri duela poesia errezitaldia eskainiko du irailaren 10ean, asteazkena, 19:00etan ere. Bi kasuetan, Victoria Eugenia Club aretoan izango dira emanaldiak eta gonbidapenak egunean bertan ahal izango dira jaso webgunean (ekitaldi honen fitxan automatikoki azalduko den erreserbatzeko botoiaren bidez) eta Victoria Eugenia Antzokiko leihatilan 11:30etik aurrera. Gehienez 2 gonbidapen pertsona bakoitzeko.
'Lurdes Iriondo, isilarazitako ahotsa' saioan Irati Odriozola Zugarramurdi eta Ainhoa Ansa Zugarramurdi kantariekin batera arituko da Martin Etxebeste. Donostian jaiotako abeslari urnietarraren irudiaren inguruko hausnarketak azaleratuko ditu, testu irakurketa eta azalpenak emanez. Izan ere, 'Ez Dok Amairu'-ko kide eta euskal kantagintzaren erreferente izan arren, ez du erreferentzialtasun edo zilegitasunaren bidean maila bereko babes edo onirizpena jaso. Hau guztia omenaldi gisa, abeslaria hil zela 20 urte betetzen direnean. «Argia piztu eta oztopoak apurtu».
Asteazkenean, Bordak 2024an 'Itzalen tektonika' argitaratu zuenetik eskainitako emanaldia eskainiko du, poemak abiapuntu hartuta ikuskizun bat osatu dute Bordak eta Joseba Irazokik. Bertan, hamalau edo hamabost testu inguru aurkeztuko dituzte elkarrekin, gaiak, erritmoak eta giroak proposatuz.
Poesia orduak Euskal Jaiak programan txertatzen da (aurten irailaren 3tik 14ra dira egitekoak).
