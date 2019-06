John Banville charlará con sus lectores hoy en el Aquarium John Banville, en su visita a San Sebastián de 2017. / JOSE USOZ El escritor irlandés, autor de obras como 'El mar', 'El intocable' o 'La señora Osmond', participa en un encuentro dentro de la programación del Aula DV EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 3 junio 2019, 06:47

El escritor irlandés John Banville estará hoy en Donostia (Aquarium, 19.30 horas) para participar en un encuentro con sus lectores, dentro de la programación del Aula DV. El autor de obras como 'El mar', 'El intocable' o 'La señora Osmond', que ya visitó Donostia hace año y medio invitado por el programa Literaktum, recibió esta pasada semana en Bilbao el Premio Atea Laboral Kutxa, que viene a sumarse a una larga lista de galardones entre los que figuran el Booker Man (2005) y el Príncipe de Asturias de las Letras (2014).

A lo largo de su ya dilatada trayectoria, Banville ha desarrollado dos carreras literarias paralelas: una, bajo su propio nombre, caracterizada por los personajes ambiguos, un estilo narrativo extremadamente preciso y una escritura exigente, que comprende veinte novelas. La obra bajo el seudónimo de Benjamin Black le ha permitido dar rienda suelta a su pasión por la novela negra, a lomos de su personaje, el médico forense Quirke, protagonista de casi una decena de títulos. Como Benjamin Black firmó también 'La rubia de ojos negros', en la que emulaba el tono de Raymond Chandler para 'resucitar' a su célebre Philip Marlowe.

Doble identidad

Esta doble actividad no le ha generado ningún problema de identidad a Banville que, simplemente, niega ser la misma persona que se dedica a escribir, bajo un nombre u otro. «Los dos dejan de existir en el momento en el que me levanto del escritorio -aseguraba en una entrevista con este periódico durante su anterior estancia donostiarra-. Yo sólo soy su representante, la persona que habla en su nombre, pero yo no tomo decisiones, no sé cómo funcionan ni el uno, ni el otro. Escribo en un estado de ensoñación. Cuando era joven pensaba que la literatura era una disciplina en la que trabajabas con un pensamiento muy dirigido, pero cuanto más la practico, más me convenzo de que la escritura es un sueño controlado. Siempre me ha parecido que es una actividad infantil, consistente en sentarte en una habitación y contar historias».

Más allá de su literatura circunspecta, Banville es un interlocutor bien divertido, en las antípodas del intelectual enfurruñado por las obligaciones de la promoción. Al contrario, el escritor irlandés no evita ningún tema y trufa sus opiniones con las más variopintas anécdotas extraídas de la realidad.

Consciente de que a comienzos del siglo XXI el oficio de escritor compite con «las plataformas televisivas y la televisión por cable, que están produciendo contenidos tan buenos que al final la gente cambia y elige alimentar su imaginación a través de las series más que por medio de las novelas», no se muestra especialmente apocalíptico respecto al futuro: «Eso significa que la novela puede liberarse para adoptar formas mucho más imaginativas y poéticas», afirma, por un lado. «En treinta o cuarenta años, la gente ya no se va a preocupar por los smartphones que ahora nos tienen hipnotizados porque son nuevos, pero que en un tiempo simplemente serán una parte más de nuestras vidas. En cambio, un libro es algo tan hermoso que resulta casi erótico y eso nunca va a morir», sostiene, por otro. Entre una cosa y otra, seguirá empeñado en su «única ambición: escribir la frase perfecta. Nunca lo haré, pero sigo intentándolo». El acto de esta tarde en el Aquarium estará presentado por la periodista Miren Gutiérrez. La entrada es libre hasta completar aforo.