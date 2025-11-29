Joanes anaiari gailendu eta Nafarroako txapela jantzi du Xabat Illarregik
Estrenaikoz hartu zuen finala lepo bete eta giro ederra bizi izan zuen Nafarroa Arenak; lehia 6,5 puntuk erabaki zuten gazteenaren alde
Donostia
Larunbata, 29 azaroa 2025, 22:15
«Joanes, izango dira halako egun gehiago», kantatu dio Xabat Illarregi Marzolek Nafarroako finalean haren aurkako buruz burukoan nagusitu ostean. Ariketaz ariketa lehenengo atala bete ostean 1.205 puntu bildu zituen bi leitzarren artean gazteenak, zaharrenak baino apenas 6,5 puntu gehiago. Zenbaki hotzak izanik, finalaren parekotasunaren adierazle.
Finaleko sailkapena
1. Xabat Illarregi 1.205.
2. Joanes Illarregi 1.198,5.
3. Saioa Alkaiza 732
4. Julio Soto 724,5.
5. Eneko Lazkoz 705.
6. Sarai Robles 695,5.
7. Ekhiñe Zapiain 666.
8. Eki Mateorena 637.
Lehen aldia zen finala Nafarroa Arenan lehiatzen zena –orotara bigarrena 2022ko nagusiaren ostean– eta hasiera-hasieratik giro berezia nabaritu zen. Bertsozale Elkarteak jauzia eman nahi zuen eta hartarako 2.500 konplize izan zituen. Zozketak erabakitako ordenan aritu ziren kantari Ekhiñe Zapiain Arlegi, Eki Mateorena Zozaia, Julio Soto Ezkurdia, Saioa Alkaiza Guallar, Illarregi Marzol anaiak, Eneko Lazkoz Martinez eta Sarai Robles Vitas Ainhoa Larretxea Agirre eta Ander Aranburu Arriola emandako gaiekin. Ez zen zortziko makala, bi debutante –Zapiain eta Mateorena, 7. eta 8. 666 eta 637 punturekin– eta hainbat beterano: 9 final Lazkozek, sei txapel Sotok (jardungo txapelduna zen), Alkaizak 2021ekoa ere... Baziren hainbat osagai tamainako saioa izango zela pentsatzeko eta emaitza ez zen atzean geratu.
Zaldiko Maldiko elkarteko Sergio Barandiaran lehendakariak jantzi zion txapela Xabat Illarregiri. Hura soinean esker hitzak izan zituen familia –bereziki Joanesi–, lagun, bertso ikasle... eta euskararen alde.
Finala amaituta, ETBn egin dioten elkarrizketan, pozik agertu da eta zoriontsu anaiarekin jokatu duelako buruz burukoa. Azken agurrean euskararen aldeko mezua zergatik eman nahi izan duen azaldu du, eta orain lagunekin eta familiarekin ospatu behar zuela kontatu du. Hiru Leitzar iritsi dira, izan ere, finalera eta jai handia izango da gaur gauean herrian.