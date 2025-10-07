ILP alarma

Comenta Compartir

Recientemente una plataforma denominada 'no es mi cultura' ha presentado en la Comisión de Cultura del Congreso la iniciativa legislativa popular (ILP) para la derogación ... de la Ley18/2013 de 12 de noviembre en la que se regula la Tauromaquia como Patrimonio Cultural. Es éste el último ataque de los antitaurinos a la línea de flotación de los toros. La ley que pretenden derogar es la que protege el elemento cultural y obliga a los gobiernos no únicamente a respetarla, sino a protegerla y fomentarla. Recordarán los aficionados que no hace muchos años desde el Ayuntamiento de San Sebastián se promovió una consulta popular de toros sí, toros no, en base a derechos semejantes. El resultado fue un palo, no desde las altas instancias de tribunales centrales sino desde el cercano Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que abortó dicha propuesta. La sentencia con buen criterio no fue recurrida. Obsérvese que en el diseño del nuevo Illumbe el Ayuntamiento conociendo su obligación de mantener los elementos culturales, prevé la continuidad de la plaza de toros.

Pues bien; lo que pretende dicha ILP es que cada administración autónoma pueda definir lo que es cultural o no, sembrando la discordia, de manera, por ejemplo, que se pueda prohibir el festival de flamenco en Pamplona o la jota aragonesa en Sevilla. Es de locos. De locos no, de totalitarios a tope. Esta ILP no pretende ampliar las libertades de las comunidades sino permitir que los poderes públicos puedan o no prohibir las expresiones culturales en función de criterios ideológicos. Lo que es cultura o no, no lo deciden los gobiernos, lo decide el pueblo, las personas. El pueblo no delega sus derechos sobre la cultura en los poderes públicos. ¿Recuerdan los lectores más veteranos la censura en tiempos de la dictadura? El derecho a la cultura no lo deciden las mayorías. El derecho cultural de la tauromaquia es anterior a que la ley lo reconozca. ¿Y ahora dónde estamos? Pues esperando que la Comisión del Congreso rechace dicha propuesta. Otra vez tiempos difíciles.

