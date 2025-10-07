ILP alarma

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Recientemente una plataforma denominada 'no es mi cultura' ha presentado en la Comisión de Cultura del Congreso la iniciativa legislativa popular (ILP) para la derogación ... de la Ley18/2013 de 12 de noviembre en la que se regula la Tauromaquia como Patrimonio Cultural. Es éste el último ataque de los antitaurinos a la línea de flotación de los toros. La ley que pretenden derogar es la que protege el elemento cultural y obliga a los gobiernos no únicamente a respetarla, sino a protegerla y fomentarla. Recordarán los aficionados que no hace muchos años desde el Ayuntamiento de San Sebastián se promovió una consulta popular de toros sí, toros no, en base a derechos semejantes. El resultado fue un palo, no desde las altas instancias de tribunales centrales sino desde el cercano Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que abortó dicha propuesta. La sentencia con buen criterio no fue recurrida. Obsérvese que en el diseño del nuevo Illumbe el Ayuntamiento conociendo su obligación de mantener los elementos culturales, prevé la continuidad de la plaza de toros.

