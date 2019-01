«Actuar de sobresaliente sirve para seguir ligado a este mundo» Banti afirma que ser sobresaliente «es una decisión complicada». Jeremy Banti, matador y apoderado MANUEL HARINA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 26 enero 2019, 12:37

Día 14 de agosto de 2018, doce del mediodía, las cuadrillas sortean en los corrales de Illumbe los lotes de la corrida de la tarde de Victoriano del Rio. Sin problemas, media hora más tarde la corrida está enchiquerada; Quince treinta de la tarde, Cayetano presenta un parte médico de urgencia y se cae del cartel. Dieciséis horas, se cierra el mano a mano entre Enrique Ponce y Andrés Roca Rey. Hay que sortear los dos toros de Cayetano y buscar un sobresaliente; dieciocho horas, paseíllo; sorteo en orden y el matador francés Jeremy Banti como sobresaliente.

- ¿Recibió una llamada un poco después de las cuatro?

- Si claro; en el coche... yo iba camino de la playa a surfear cuando me localizaron a través de un amigo también matador. Me dijo, vete a casa, llama a tu mozo de espadas, coge un vestido y los trastos y a Illumbe, que toreas esta tarde a las seis. Todo contra reloj, llegamos a la plaza, me vestí en un cuarto al lado de la capilla y sin casi sin darme cuenta hacia el paseíllo detrás del maestro Ponce y de Roca Rey.

- ¿De donde viene su afición? ¿Hay antecedentes taurinos en su familia?

- En Arlés, los niños en el recreo juegan al futbol y al toro. Desde que yo recuerdo mi padre me llevaba a la plaza a ver las corridas; tengo además un tío que ha sido aficionado práctico, que tentaba, toreaba algunos festivales.. pero antecedente profesional ninguno. Empecé como todos toreando sin caballos, luego novilladas picadas; fueron muchas temporadas; no campañas cortas de mucho torear sino campañas largas de poco torear. He toreado con caballos en muchos pueblos tanto de Francia como de España, pero también en Arlés, Baiona, Beziers, Illumbe, Las Ventas, donde me presenté en septiembre de 2006 y también en Lima. Y luego la alternativa, hace ya doce años, en Arlés, toros de Antonio Paya con Ferrera y Salvador Cortés.

- En Illumbe, hizo el paseíllo el año 2004...

- En una novillada del Encuentro Internacional de Novilleros. Fallé con el estoque, que siempre ha sido mi punto débil. Soy zurdo y tengo una dificultad lógica para matar con la derecha. Lo he intentado con la izquierda, y no es difícil; pero las estocadas quedan contrarias, y ya se sabe... el toro no dobla...

«Ir al campo, ver los toros, saber cuál va más al estilo del matador por su cara... es muy interesante»

- Siguiendo con Illumbe, llevaba una camisa negra. Nunca lo había visto ni lo he vuelto a ver...

- Todo tiene su explicación. El vestido que llevaba aquella tarde, barquillo y oro con cabos negros, me lo había regalado Sebastián Castella. Lo había usado en América en una tarde en que resultó cogido. Lo llevé al sastre para arreglarlo y el día de la prueba llevaba puesta una camisa negra. Me pareció que iba bien con los cabos negros y decidí usar una camisa negra el día de mi estreno que fue en Illumbe. Única vez.

- Para un matador pasar a ser sobresaliente, es una decisión difícil? Porque no renuncia a torear como matador...

- Más que difícil es una decisión complicada. Sobre todo al principio, luego con los años lo vas asimilando, pero siempre es complicado. Debes estar preparado para tu papel, que va a llegar si el matador no puede continuar la lidia; tienes que entrenar duro, mentalizarte como si fueras a torear cada tarde, aunque la mayor parte de las veces vuelves a la habitación del hotel sin haber dado ni un solo pase; te ha vestido tu mozo de espadas con el mismo ritual que si fueras a enfrentarte a dos toros pero la cosa habrá ido bien si no has toreado ninguno.

-¿Cómo es la relación con los matadores? Muchas veces no le permiten ni acercarse al toro.

- Es difícil su postura, yo lo entiendo. Igual no han triunfado y ese toro puede ser el del triunfo...no quieren que se le dé un pase de más. Hay de todo, es complejo. A veces te agradecen que el quite haya sido corto, no sé... yo creo que muchas veces ellos se sienten más incómodos que por ejemplo lo que pueda sentirme yo.

-Sigue ligado al mundo del toro, apoderado, veedor...

- Bueno ayudo junto a Juien Lescarret a Tibo García; es un novillero con posibilidades y trato de prepararle para una profesión dura y difícil; por otro lado Sebastián Castella me pidió que fuera su veedor para el norte de España y Francia. Ir al campo, ver los toros, saber cuáles te parece que van más al estilo del matador por su cara, sus hechuras, es algo muy interesante...

- ¿Se puede vivir siendo sobresaliente?

- Bueno, igual más que vivir, sobrevivir, al menos en mi caso. Pero es que dentro se siente un gusanillo... De marzo a octubre sobresaliente, unos diez paseíllos. El resto veedor; complementándolo todo con empleos temporales. Sobrevivir...