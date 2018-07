El Verde se llena de salsa, 'brasshouse', blues, rock y pop donostiarra Amateur abrirá el viernes la noche donostiarra. La variedad estilística preside este año la oferta del escenario playero, que por primera vez acogerá una noche íntegramente donostiarra JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 25 julio 2018, 08:57

La oferta del Escenario Verde de La Zurriola, epicentro de los conciertos gratuitos del Jazzaldia, se caracterizará este año por su amplia variedad estilística -salsa, 'brasshouse', blues, rock y pop- y por dedicar una noche íntegra a la música donostiarra con Amateur y Mikel Erentxun como protagonistas.

Tras la apertura salsera de Rubén Blades, esta medianoche continuará el baile en la playa con Too Many Zooz, un trío explosivo que comenzó a tocar en la estación de metro de Union Square (Nueva York). Los vídeos que filmaban los usuarios del transporte público corrieron como la pólvora en YouTube e hicieron que el grupo adquiriera cierta notoriedad con su 'brasshouse'. Este estilo, así bautizado por ellos, es una mezcla de soul, funk y jazz sostenida por el saxo barítono de Leo Pellegrino, la trompeta de Matt Doe y los instrumentos de percusión de David 'King Of Sludge' Parks. Por ética y estética, su música recuerda a la de Lucky Chops, formación que el pasado año pasó por la Plaza de la Trinidad y que Pellegrino ayudó a crear. El saxofonista también colaboró en el disco 'Lemonade' (2016) de Beyoncé.

Izaro protagonizará la primera sesión de mañana en el Escenario Verde, donde tratará de reeditar el éxito del pasado marzo, cuando la artista de Mallabia afincada en Donostia llenó el Victoria Eugenia. Hoy volverá a presentar el disco 'Eason', concebido como carta de amor a su ciudad de adopción, y lo hará en compañía de Iker Lauroba (guitarra), Julen Barandiaran (bajo), Oriol Flores (batería) y Garazi Esnaola (teclados). Con ellos abordará el pop reluciente contenido en temas como 'Eason', 'Er(h)ori', 'Zure ezpainen itsasoan' o 'La felicidad'.

Después saldrá a escena el texano Gary Clark Jr., guitarrista especializado en la fusión de blues, rock y soul con elementos de hip hop. Hoy tiene 34 años pero en 2010 ya despuntó como una de las estrellas del Crossroads Guitar Festival, donde compartió cartel con B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, Eric Clapton y Sheryl Crow. Junto a los tres primeros y Mick Jagger, fue uno de los elegidos en 2012 para ofrecer un concierto en la Casa Blanca al que asistió el entonces presidente Barack Obama.

Canciones de La Buena Vida

El viernes, por primera vez en la historia del Escenario Verde, tendrá lugar la noche donostiarra y los dos nombres programados serán grandes referentes de la ciudad, incluido el de medianoche. Primero actuará Amateur, nuevo proyecto de Mikel Aguirre, Cheli Lanzagorta e Iñaki de Lucas, antiguos integrantes de La Buena Vida. Acompañados de Fernando Neira, Paul San Martín y Joseba Irazoki, el grupo interpretará varias muestras del pop refinado incluido en su primer álbum, 'Debut!' (2017), y según han anunciado, por primera vez también harán un guiño a los seguidores de La Buena Vida recuperando alguna de sus antiguas canciones, algo que no hicieron el año pasado ni en el Donostia Festibala del hipódromo ni en su función del Victoria Eugenia.

A continuación, otro emblema del pop local, Mikel Erentxun, cumplirá su sueño de actuar en el Jazzaldia, una de las pocas plazas que le faltaban por conquistar. El donostiarra repetirá el formato de su actuación de diciembre -también en el Victoria Eugenia- y comparecerá junto a Karlos Aranzegi, Fernando Macaya y Marina Iniesta, con quienes repasará los temas de su último disco, 'El hombre sin sombra' (2017). Aunque aún no lo ha decidido, es posible que rescate alguno de los clásicos que décadas atrás creó junto a Diego Vasallo en Duncan Dhu.

Los protagonistas del sábado, última jornada en la que estará abierto el Escenario Verde, serán los madrileños Morgan, una de las mayores sensaciones del actual rock español, y la británica Anna Calvi, única representante indie del cartel. Los primeros han sido una de las últimas bandas revelación en el Estado gracias a una música que entronca con el mejor folk de raíz americana, que también incluye una profundidad soul gracias a la preciosa voz de Carolina de Juan: debutaron con 'North' (2016) y para presentar su siguiente trabajo, 'Air' (2017), dieron unos cien conciertos.

Por su parte, la londinense Anna Calvi exhibirá la fuerza de su voz y su guitarra en la clausura del tablado playero. Cuando sólo contaba con el single 'Jezebel', canción popularizada en los años 50 por Édith Piaf, Brian Eno dijo de ella que era «la cosa más grande desde Patti Smith». La BBC situó su debut homónimo de 2011 entre las principales referencias de 2011 y hubo quien incluso la consideró «la nueva PJ Harvey». Su segundo disco, 'One Breath' (2013), ocupó puestos altos en las listas de Reino Unido y Gran Bretaña, y tras un par de singles, en agosto publicará su tercer trabajo, 'Hunter'.