Premio a un tótem del jazz europeo Michel Portal tocará hoy dos veces en el Victoria Eugenia, a las 12.30 y a las 23.00 horas. / DV El multi-instrumentista de Baiona, decano de los músicos vascos de jazz, recibe hoy la máxima distinción del festival y ofrece dos conciertos JUAN G. ANDRÉS Domingo, 29 julio 2018, 09:10

El Victoria Eugenia acogerá hoy dos conciertos de Michel Portal, multi-instrumentista de Baiona que recogerá el segundo de los premios Donostiako Jazzaldia de esta edición. El decano de los músicos vascos de jazz es toda una leyenda, un autor que también está considerado como patriarca o arquitecto del jazz moderno europeo. No sólo toca el clarinete, especialmente el bajo, sino que muestra idéntica maestría con los saxos alto, bajo y tenor, al tiempo que también controla el bandoneón. «Por esa variedad de instrumentos, por su concepción de la música y su capacidad de improvisación en escena, Michel Portal es una figura de proa del free jazz europeo», asegura el festival de este tótem que también goza del reconocimiento del mundo de la música clásica por sus interpretaciones de Brahms y Mozart, y que era el solista favorito de compositores contemporáneos como Pierre Boulez o Karlheinz Stockhausen.

No en vano, su acceso a la música se produjo a través de los compositores clásicos. Calcula que tendría unos doce años cuando tocó por primera vez a Bartok, Debussy y Mozart. Realmente, jamás tuvo que buscar las melodías, sino que éstas estuvieron siempre a su lado: su padre, trompetista, dirigía la banda municipal de Baiona, y su abuelo tocaba el oboe. Portal comenzó con la trompeta, luego se pasó al clarinete y al violín para después regresar al clarinete.

Después de tocar en innumerables ocasiones a los clásicos, aquellas piezas se volvieron «muy poco interesantes», según reconoció hace unos años en una entrevista con 'All About Jazz'. Fue después de la II Guerra Mundial cuando el joven Michel descubrió en la radio una música desconocida para él que incluía «sonidos nuevos e increíbles». «Hacíamos transcripciones de lo que escuchábamos en la radio y todos los días la sintonizábamos para escuchar a Jimmy Lunceford y su orquesta», recuerda.

A finales de los años 60 fue el precursor del movimiento del free jazz en Francia junto a François Tusques, Bernard Vitet y Sunny Murray. En 1970 formó el grupo de improvisación colectiva New Phonic Art con Vinko Globokar, Carlos Roque Alsina y Jean-Pierre Drouet, mientras que un año después nació su proyecto Unit, una estructura abierta que ha funcionado como laboratorio y punto de encuentro de músicos franceses y estadounidenses.

«Cuando tocaba free jazz había un compromiso que nos permitía hacer cosas extravagantes, no teníamos la ambición de hacer música perfecta. Era azarosa y frágil pero al mismo tiempo fuerte, porque se trataba de tirarse al agua en cada concierto», rememoró en una entrevista publicada por 'El Periódico' un músico que ha colaborado con figuras como Pierre Favre, Dave Liebman, Martial Solal y Jack DeJohnette, además de ser autor de muchas bandas sonoras para cine y televisión.

Al ser preguntado por su condición de leyenda europea, Portal responde que no tiene conciencia de ser tal cosa. «De hecho, me dan bastante miedo las etiquetas. Para mí el jazz es un árbol genealógico con múltiples ramificaciones. Puedo reconocer que he participado activamente en el movimiento de la 'free music' y que he contribuido a una cierta apertura hacia la música improvisada y la música clásica contemporánea», reconoció el artista de 82 años en una conversación con la revista 'El Cultural' en la que también rechazaba cualquier distinción entre el jazz europeo y otros: «La gente se une o se diferencia por afinidades, más allá de los continentes. Podría decir que hay músicos americanos muy europeos y músicos europeos muy americanos, en el supuesto caso de que estos calificativos tuvieran un sentido estético. Justamente elegí el jazz porque no pedían pasaporte».

Los dos conciertos

Michel Portal recibirá el premio Donostiako Jazzaldia este mediodía en el Victoria Eugenia, donde actuará acompañado de Vincent Peirani (acordeón) y Émile Parisien (saxo soprano), dos brillantes treintañeros que deslumbraron con su primer disco conjunto, 'Belle Époque' (2014).

Por la noche, Portal y Peirani participarán en una segunda actuación como invitados de Sfumato, el quinteto de Parisien en el que también destacan Roberto Negro (piano), Manu Codjia (guitarra), Simon Tailleu (contrabajo) y Mario Costa (batería). Según destaca el Jazzaldia, Peirani es «uno de los principales renovadores del jazz europeo» y con una amplia formación técnica, encuentra su inspiración «tanto en Igor Stravinski como en John Coltrane, lo cual da un cierto carácter expresionista a sus composiciones».