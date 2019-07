Con pianos y a lo loco Todos los escenarios se ponen en marcha y Donny McCaslin y Maria Schneider abren la Trinidad RICARDO ALDARONDO Jueves, 25 julio 2019, 07:57

David Bowie, padrino que estás en los cielos. Respiran ya tranquilos quienes exigen que todo sea jazz: la plaza de la Trinidad se pone hoy en marcha y garantiza la fidelidad a un estilo que, vaya por Dios, se distingue precisamente por tomar y regurgitar amasadas todas las músicas posibles. En el doble menú que cada noche propone el emblemático escenario pocas veces puede ser tan variopinto y al mismo tiempo tan conectado como el de hoy. El saxofonista Donny McCaslin, que actuará en la primera parte con su quinteto y la compositora y directora musical Maria Schneider, ganadora de cinco Grammys que lidera a los 18 músicos de la Ensemble Denada, que ocupará la segunda, no tienen aparentemente nada que ver, pero ambos participaron en el disco 'Blackstar' de David Bowie. Fueron escogidos por el genio en su apoteósica despedida. McCaslin brindará el torrencial jazz-rock-pop con tratamientos electrónicos de su último e inspirado álbum, 'Blow'. Y Schneider mostrará su inclasificable jazz orquestal contemporáneo. Pero además ambos colaborarán en un homenaje final a Bowie.

Él es 'el hombre'. A Joe Jackson no se le puede pedir nada que no haya dado ya, pero él sigue sorprendiendo, con la frescura, la elegancia y la ironía intactas. Cada una de sus anteriores visitas al Kursaal fueron en estado pletórico. Como celebra sus 40 años, cabe esperar que haga de todo esta tarde en el Kursaal, desde el hiperexcitante punki-pop de 'I'm the Man' (recientemente experimentamos en colectividad cuán excitante sigue siendo) a la excelencia de sus últimos discos, desde el peculiar homenaje a Ellington de 'The Duke' al espléndido y reciente 'Fool', que cierra un círculo y abre otro. Cita imperdible.

Mopa Elliot saca la 'basura'. Hoy ya se puede testar en el teatro Victoria Eugenia a una de las agrupaciones de jazz contemporáneo sin complejos más prometedoras de esta edición, y que hará una segunda aparición el viernes en la plaza de la Trinidad. Al grupo Mostly Other People Do the Killing ya lo disfrutamos, y de qué manera, en 2014 en el club del Victoria Eugenia. Ahora su bajista, Mopa Elliot, ha montado esta agrupación de ilustres que se hace llamar Unspeakable Garbage (¿Indescriptible Basura? ¡Vaya nombre!) y que incluye al saxofonista Bryan Murray, el guitarra Nick Millevoi, el pìanista Ron Stabinsky y el batería Dan Monaghan.

Adrien Brandeis, un talento de 18 años. Entre tanto donde elegir, y gratis, como hay en las terrazas del Kursaal aflora esta noche un joven talentoso, Adrien Brandeis, a juzgar por el hecho de que ganó el concurso paneuropeo de jazz Letter One Rising Stars. Solo tiene 18 años pero cita entre sus influencias a Bill Evans, Chick Corea y Michel Camilo. Además del jazz le interesa la música latina y afrocaribeña. Siempre con ganas de «conectar con la audiencia».

Duelo de piano blues. Paul San Martín no por ser local es menos asombroso que si viniera importado de Nueva Orleans. En San Telmo se va a batir en amigable duelo con otro pianista, Lluis Colom. A ver quién se reboza más y mejor en los pantanos del blues.