Poetas instrumentales

El Museo San Telmo acogió una de las sesiones matutinas más estimulantes de esta edición de Jazzaldia: la actuación del Kirk Knuffke Quartet. El cornetista ... estadounidense, acompañado por los excelentes Bob Stewart, Stomu Takeishi y Bill Goodwin —tuba, bajo y batería, respectivamente— ofreció una propuesta de jazz contemporáneo que combinó lirismo, riesgo y una notable cohesión grupal.

Desde el arranque con temas como 'Pepper', con líneas melódicas contenidas y estructura abierta, quedó claro que Knuffke prefiere sugerir antes que imponer. Su sonido, cálido y expresivo, sirvió como hilo conductor de un repertorio que se movió entre la introspección y la intensidad. El grupo funcionó como una unidad orgánica, sin protagonismos impuestos, permitiendo que cada instrumentista encontrara su espacio dentro del discurso común.

Kirk Knuffke Quartet featuring Ray Anderson Intérpretes: Kirk Knuffke (corneta), Bill Goodwin (batería), Stomu Takeishi (bajo eléctrico), Bob Stewart (tuba)

Asitencia: Aforo completo.

La prolongación de los temas es uno de sus distintivos. Ejemplo de ello fue 'Window', toda una exploración donde el cuarteto se adentró en la improvisación libre sin perder nunca el sentido narrativo. La interacción entre corneta y tuba brilló por su sensibilidad y precisión, mientras la base rítmica ofrecía una estructura sutil pero firme.

La oscilación entre temas propios y tributos también fue otro de los aciertos del cuarteto. Con un maravilloso 'Interplanetary Music' de Sun Ra, colocó el broche de oro ante un público, entregado, y que respondió con una enérgica ovación larga.

No es una actuación para todo el mundo, la poca ortodoxia demostrada en el escenario puede desorientar a cualquier oyente que no esté acostumbrado a tal dominio instrumental. Sin embargo, el más que disfrutable viaje musical que ofrecen Knuffke y compañía, lleno de rodeos y paradas, demuestra que lo importante no es el destino sino la travesía.