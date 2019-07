Maria Schneider: «Se puede ver mi vida en mi música» Maria Schneider junto a David Bowie. Schneider ha destacado que su música fue «más oscura» en la época de colaboración con David Bowie AGENCIAS Jueves, 25 julio 2019, 14:09

En rueda de prensa durante el Heineken Jazzaldia donostiarra, Schneider, acompañada de Anders Eriksson, trompetista de Ensemble Denada, ha explicado que en la actuación de esta noche con la banda noruega se escucharán temas antiguos y nuevos.

La velada la abrirá Donny McCaslin Quintet, con los que la estadounidense ya ha trabajado anteriormente. Ambos interpretarán junto a Ensemble Denada 'Sue (Or in a Season of Crime)' para poner broche final a esta sesión inaugural de 'la Trini', hoy a las 21. horas. Con este tema, compuesto por Schneider para David Bowie en 2014, el músico ganó un Grammy y daría lugar a su disco póstumo 'Blackstar', el cual grabó, además, con Donny McCaslin por recomendación de la compositora.

La compositora y directora ha puesto en valor a los integrantes de Ensemble Denada (Anders Eriksson, Frank Brodahl, Marius Haltli, Hayden Powell, Even Kruse Skatrud, Nils Andreas Granset, Kristoffer Kompen, Ingrid Utne, Jan Kaare Hystad, Borge-Are Halvorsen, Nils Jansen, Atle Nymo, Tina Laegreid Olsen, Olga Konkova, Philippe Thuriot, Jens Thoresen, Per Mathisen y Hakon Mjaset Hohansen) que «vienen muy bien» a su música.

Respecto a ésta, la compositora ha indicado que «cuenta historias» y, a diferencia de otros compositores, no se inspira en el trabajo de otros músicos, sino «en la vida».

Tras explicar que a la hora de componer es como si estuviera frente a una mesa en la que pones las experiencias de tu vida ha confesado que sus composiciones repasan los hitos de su vida, desde su infancia hasta los últimos años. «Se puede ver mi vida en mi música», ha explicado, para añadir que es eso lo que busca transmitir con la música, «su experiencia de vida», una especie de «crónica vital», para lo cual se inspira por ejemplo en la naturaleza, habiendo tomado, por ejemplo, como fuente de inspiración la migración de las aves.

Respecto a su colaboración con Bowie, ha indicado que cree que su música ha sido «más oscura» en esa fase, abordando, por ejemplo, la crítica a las redes sociales que, a su juicio, pueden «perjudicar» a los músicos.

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la conexión de su ciudad natal, Minnesota en Estados Unidos, y Noruega, la artista ha señalado que hay muchos noruegos allí y además son lugares donde se da especial relevancia a climatología y la naturaleza. Tras hablar de algunos de los compositores que han inspirado su carrera, citando entre otros a Billi Evans, Bob Brookmeyer, Charles Mingus o Clare Fisher, entre otros muchos, Schneider ha destacado también lo que supuso musicalmente la década de los años 60 en Estados Unidos.

En este sentido, ha reivindicado, además de Bob Dylan, a figuras como la de la compositora, cantante y pianista Carole King o bandas como The 5th Dimension, al tiempo que ha reflexionado sobre cómo «ha cambiado» el mundo de la composición y los arreglos musicales en los últimos años. En este sentido, ha recordado que en los ocho años que trabajó como arreglista en Nueva York (entre 1986 y 1991) había muchísimos músicos arreglistas trabajando diariamente en los estudios, «eso ya no existe».

Además de los conciertos de la plaza de la Trinidad el Heineken Jazzaldia ofrece este jueves otras propuestas como los conciertos gratuitos de Zahara (21.00 horas) y Dorian (23.30 horas) en la playa de la Zurriola o la actuación del vocalista Joe Jackson en el Kursaal.